Ukraine Presidency/IMAGO/ZUMA Wire Krisengespräche: US-Außenminister Antony Blinken und die Sonderbeauftragte für die Ukraine Penny Pritzker (Davos, 16.1.2024)

US-Außenminister Antony Blinken hat sich skeptisch über die Möglichkeit einer Beendigung des Ukraine-Krieges geäußert. Beim sogenannten Weltwirtschaftsforum in Davos sagte Blinken, Verhandlungen könne es nur geben, wenn Russland »gutwillig« und auf Grundlage eben jener Prinzipien zu verhandeln bereit sei, die es mit dem Einmarsch in die Ukraine verletzt habe: territoriale Unversehrtheit, Souveränität und Sicherheit. In der skeptischen Gesamteinschätzung stimmte der russische Präsident Wladimir Putin mit Blinken überein. Putin kommentierte den Auftritt des ukrainischen Präsidenten Wolodimir Selenskij in Davos mit den Worten, Verhandlungen könnte es nur »unter Berücksichtigung der Lage am Boden« geben, also auf Grundlage des aktuellen Frontverlaufs. Putin bezeichnete die ukrainische Führung als »Deppen«, weil sie im Frühjahr 2022 die Chance zu Friedensverhandlungen verschmäht habe. Was Selenskij in Davos als Ausgangsposition für Verhandlungen über ein Kriegsende formuliert habe, seien »Ausschlussbedingungen« für solche Gespräche.

Am Rande des Forums in Davos erklärte der ukrainische Außenminister Dmitro Kuleba, sein Land werde den Krieg »notfalls mit Spaten« fortsetzen, wenn es keine westlichen Waffen mehr bekomme. Denn auf dem Spiel stehe die Existenz der ukrainischen Nation.

So weit wird es eher nicht kommen. In Berlin kündigte Regierungssprecher Steffen Hebestreit für das laufende Jahr deutsche Rüstungshilfe für die Ukraine im Wert von über sieben Milliarden Euro an. Darüber hätten sich Kanzler Olaf Scholz und US-Präsident Joseph Biden in einem Telefongespräch verständigt, schrieb Hebestreit auf der Webseite der Bundesregierung. Die deutsche Rolle wird damit relativ wichtiger, weil Pläne Bidens für weitere Militärhilfe an die Ukraine derzeit im Kongress blockiert sind.

In der Ukraine ist nach Angaben des Ministers für Rüstungsproduktion, Alexander Kamischin, unterdessen erstmals ein sogenanntes hybrides Luftabwehrsystem erfolgreich getestet worden. Darunter ist die Kombination sowjetischer Abschussrampen und westlicher Raketen und umgekehrt zu verstehen. Bei einem russischen Raketenangriff auf ein angeblich leerstehendes Krankenhaus in Charkiw wurden in der Nacht 17 Personen verletzt. Auf russischer Seite hieß es, das Gebäude sei als Kaserne genutzt worden.