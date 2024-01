Boris Roessler/dpa

Maschinen zu enteisen war am Mittwoch am Flughafen Frankfurt in den dunklen Morgenstunden noch möglich. Am Vormittag musste Betreiber Fraport gleichwohl knapp 600 von geplanten 1.047 Flügen streichen. Als mittags Eisregen einsetzte, wurden sämtliche Starts annulliert. Landungen fanden noch statt. Die Parkpositionen füllten sich. Ab 15 Uhr sollte alles gesperrt werden, die Situation entspannte sich kurz vor Ablauf der Frist. Ruhig verlief der Mittwoch für Schüler in den Teilen Hessens, in denen wegen Glatteisgefahr die Schulpflicht ausgesetzt war. (jW)