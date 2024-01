IMAGO/Guido Schiefer Zehntausende folgten am Dienstag in Köln dem Aufruf, gegen Rassismus und AfD zu demonstrieren

Das Bekanntwerden des Treffens von AfD- und CDU-Politikern, Neonazis sowie Unternehmer, bei dem unter anderem über Pläne zur Deportation von Millionen Menschen mit Migrationsgeschichte aus der BRD diskutiert wurde, facht die Debatte um ein AfD-Verbot weiter an. Zuerst solle jedoch die Jugendorganisation der rechten Partei für illegal erklärt werden, schlug die stellvertretende Vorsitzende der Linkspartei, Katina Schubert, am Mittwoch vor. Der Grund: Die »Junge Alternative« (JA) zu verbieten sei »deutlich einfacher und schneller möglich«, da sie nicht durch einen Parteienstatus geschützt sei.

An der Spitze der anderen sozialdemokratischen Partei zögert man weiterhin, über ein Verbot zu sprechen. Der SPD-Vorsitzende Lars Klingbeil möchte eine »wochenlange, öffentliche Debatte« darüber am liebsten vermeiden, wie er am Mittwoch dem Sender N-TV sagte. Es müsse vielmehr deutlich gemacht werden, »wie das Land aussähe, wenn die AfD an der Macht wäre«. Präziser wurde dahingehend Wirtschaftsminister Robert Habeck (Bündnis 90/Die Grünen) in einem am Mittwoch veröffentlichten Interview mit dem Stern.

Ihm zufolge werde »immer deutlicher, dass die AfD einen national-identitären Staat schaffen will«. Wenn eine Partei aber »das Land in einen faschistischen Staat verwandeln will, gehört sie verboten, egal, wie stark sie ist«. Diese Worte relativierte der Minister jedoch zugleich, indem er sagte, einen Verbotsantrag müsse man »sehr genau bedenken«. Das Scheitern eines entsprechenden Verfahrens könnte großen Schaden anrichten. Die »demokratischen Parteien« müssten die AfD »politisch schlagen«. Mit Blick auf neueste Umfragehochs für die Rechten erreichen die Regierungsparteien faktisch das Gegenteil.

In Brandenburg, wo dieses Jahr der Landtag neugewählt wird, rangiert die AfD mit 28 Prozent Zustimmung auf Platz eins, wie aus den am Mittwoch veröffentlichten Ergebnissen einer INSA-Umfrage hervorgeht. Auch in Thüringen sei die AfD mit 31 Prozent weiterhin stärkste Kraft.

Die Vorsitzende der Grünen-Bundestagsfraktion, Katharina Dröge, forderte gegenüber dem Redaktionsnetzwerk Deutschland dazu auf, »in unserem persönlichen Umfeld, am Arbeitsplatz, beim Sport, beim Einkaufen – gemeinsam klarzumachen, dass man mit der AfD Rechtsextreme wählt, die eine Gefahr für die Demokratie darstellen.« Ob das tatsächlich viele davon abhält, AfD zu wählen, darf bezweifelt werden.

Unterdessen hat eine Petition auf der Plattform Campact mit dem Titel »Wehrhafte Demokratie: Höcke stoppen!« inzwischen mehr als eine Million Unterschriften gesammelt. Gefordert wird der Entzug des aktiven und passiven Wahlrechts des Thüringer AfD-Chefs Björn Höcke. Ein Entzug der Grundrechte ist nach Artikel 18 des BRD-Grundgesetzes möglich, wenn »die Freiheit der Meinungsäußerung« zum »Kampfe gegen die freiheitliche demokratische Grundordnung missbraucht« wird. »Das ist noch nie gemacht worden«, gab die Parlamentarische Geschäftsführerin der Thüringer Grünen, Madeleine Henfling, im MDR zu bedenken. »Da fehlt es an Rechtsprechung und der praktischen Umsetzung.« Es sei »sinnvoller, die Höcke-AfD inhaltlich zu stellen«, sagte der stellvertretende Thüringer CDU-Chef Christian Hirte im MDR. Viele der 30.000 Menschen, die am Dienstag abend in Köln demonstrierten, sehen das offensichtlich anders, wie die zahlreichen Forderungen nach einem AfD-Verbot zeigten.