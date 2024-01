Melbourne. Die Hitze machte den Tennisprofis am Dienstag zum Abschluss der Erstrundenpartien bei den Australian Open in Melbourne zu schaffen. Ganz besonders litt der Brite Jack Draper unter den Bedingungen. Nachdem er den US-Amerikaner Marcos Giron nach 3:20 Stunden in fünf Sätzen niedergerungen hatte, schaffte es Draper gerade noch zum Handschlag am Netz. Dann eilte er zum nächsten Mülleimer und musste sich übergeben.

Bei ihrer Grand-Slam-Rückkehr hat Angelique Kerber eine Niederlage kassiert. Die frühere Weltranglistenerste unterlag in ihrer Erstrundenpartie der US-Amerikanerin Danielle Collins 2:6, 6:3, 1:6. In Melbourne ist es für Kerber das dritte Erstrundenaus in Folge. 2023 war sie aufgrund der bevorstehenden Geburt ihrer Tochter Liana nicht angetreten. Collins trifft in der zweiten Runde auf die Weltranglistenerste Iga Świątek. Die Polin bezwang die US-Amerikanerin Sofia Kenin, 2020 Champion in Melbourne, in einer Hitzeschlacht am Mittag mit 7:6 (7:2), 6:2.

Die Weltranglistendritte Jelena Rybakina zog am Dienstag abend nach. Die Wimbledonsiegerin von 2022 setzte sich mit 7:6 (8:6), 6:4 gegen die Tschechin Karolína Plíšková durch. Die junge Britin Emma Raducanu, die 2021 als Qualifikantin die US Open gewonnen hatte und Anfang des Jahres nach langer Verletzungspause auf die Tour zurückgekehrt war, besiegte die US-Amerikanerin Shelby Rogers locker 6:3, 6:2.

Alexander Zverev hat nach einem Kraftakt die zweite Runde erreicht. Der Hamburger, den Ende Mai in Berlin ein Strafprozess wegen Körperverletzung erwartet, bezwang in Melbourne seinen Landsmann Dominik Koepfer mit Mühe 4:6, 6:3, 7:6 (7:2), 6:3. In der zweiten Runde trifft er auf den slowakischen Qualifikanten Lukas Klein. (dpa/sid/jW)