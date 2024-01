Rom. José Mourinho ist nicht mehr Trainer der AS Rom, ihn beerbt Klubikone Daniele De Rossi. Das gab der Tabellenneunte der italienischen Serie A überraschend am Dienstag bekannt. Man werde die Zeit mit dem exzentrischen Portugiesen in guter Erinnerung behalten, so die Eigentümer Daniel und Ryan Friedkin in einer Mitteilung. Ein sofortiger Wechsel sei jedoch im besten Interesse des Vereins. Der 60jährige war seit 2021 Trainer des römischen Klubs. Sein Nachfolger De ­Rossi (40) spielte fast 20 Jahre lang für die AS Rom. (dpa/sid/jW)