»Merry Crisis And A Häppy New Fear«. Was war noch mal in Lützerath? Und wie hat sich seitdem das Klima gewandelt? Sind wir wirklich alle nach rechts gerückt oder träumt nur die AfD davon? Bei wie vielen Kriegen wird die Bundeswehr noch teilnahmslos zusehen? Geboten wird eine wilde Mischung rückblickender Statements auf 2023 und dazu passender Punkrocklyrics. Donnerstag, 18.1., 19 Uhr. Ort: Regenbogenfabrik, Lausitzer Str. 22, Berlin

»Geschichte und Wirkung der Antideutschen«. Vortrag mit Diskussion. Mit der Bezeichnung »antideutsch« ist eine ehemals linke Strömung gemeint. Sie befleißigt sich eines aggressiven Militarismus und sieht in der Friedensbewegung und realen antikapitalistischen Bewegungen ihren Hauptfeind. Es spricht Gerhard Hanloser. Freitag, 19.1., 19 Uhr, Ort: Mediengalerie, Dudenstraße 10, Berlin. Veranstalter: VVN-VdA Berlin

»Der Umbau der Welt. Wohin führt die Neue Seidenstraße?« Vortrag vom Buchautor Uwe Behrens mit Diskussion. Sonnabend, 20.1., 10 Uhr. Ort: Gasstätte Lindenhof, Lindenstraße 5, Bestensee. Veranstalter: Rotfuchs Königs Wusterhausen

»Gegen Ausbau des NATO-Standortes Jagel für weitere Kriegstauglichkeit«. Vortrag mit Diskussion. Sonntag, 21.1., 15 Uhr Ort: Hotel Hohenzollern, Moltkestr. 41, Schleswig. Veranstalter: DFG-VK Flensburg

»Lenin spricht«. Lieder und Lesungen. Anlässlich des 100. Todestages von Wladimir Iljitsch Lenin. 21.1., 18 Uhr. Ort: Regenbogenfabrik, Lausitzer Str. 22, Berlin. Veranstalter: DKP und SDAJ Berlin