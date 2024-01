Neue Nationalgalerie Juri Koroljow: »Kosmonauten« (1982, Öl auf Leinwand)

»Zerreißprobe« heißt die große Dauerausstellung mit Werken aus der Sammlung der Nationalgalerie plus einiger Leihgaben, die alle zwischen 1945 und 2000 entstanden sind. Der Titel wurde der brachialen Selbstverstümmelung des Wiener Aktionisten Günter Brus von 1970 entlehnt. Mittels Rasierklinge malträtierte er seinen Körper als Skulptur, durchbrach damit Tabus in der Kunst und berührte nicht nur christliche Mythologie, sondern arbeitete an gegen eine Gesellschaft, die die begangenen und geduldeten Gewaltverbrechen im Faschismus mit Schweigen quittierte. »Zerreiß­probe« dient dem Kuratorenteam als Metapher sowohl für den Kalten Krieg als auch für die kulturellen und politischen Krisen, die sich in innergesellschaftlichen Protesten manifestierten und ihren Nachhall in der Kunst fanden. Bereits vor der Renovierung des Baus war die Sammlung in drei thematischen Ausstellungen zum 20. Jahrhundert gezeigt worden. Nun also eine Neubesichtigung der Nachkriegszeit über den Kollaps des real existierenden Sozialismus hinaus, der von Francis Fukuyama fälschlicherweise als Sieg der liberalen Demokratie und »Ende der Geschichte« propagiert wurde.

Am Eingang zur Ausstellung im Untergeschoss des Gebäudes werden zwei Werke aus den USA gezeigt, die das Spannungsfeld vorgeben. Andy Warhols »Hammer und Sichel« (Mischtechnik, 1976, 183,5 x 219,5 cm) dekonstruiert das Symbol, zeigt die Werkzeuge nebeneinander liegend und kann als ein vorweggenommenes Bild des Zerfalls interpretiert werden. Von Barbara Kruger ist eines der Textbilder mit weißer Typographie auf rotem Fond zu sehen. Darauf finden sich komparative Sätze, die Hass und Rassismus transportieren und nicht nur lokal Gesellschaften spalten, sondern mittels Nationalismus in Kriegen propagandistisch mit der dichotomischen Konstruktion von Gut (wir) und Böse (die anderen) zum Tragen kommen. Aktuell sind solche platten Behauptungen zur Verschleierung wahrer Interessen hinter Konflikten bis in die Leitmedien hinein wirksam.

Der erste Raum der Ausstellung widmet sich der Zeit des Kalten Kriegs, der sich auch in unterschiedlich propagierten Kunstrichtungen widerspiegelte. Auf der westlichen Seite das Hofieren der Abstraktion und auf der östlichen Seite die staatlich sanktionierte Richtung des Sozialistischen Realismus. Unter starker Einflussnahme der CIA unterstützten die USA die Durchsetzung der Abstraktion als Ausdruck von Freiheit gegen die Figuration, die auch im Westen ihre Anhänger hatte, wie etwa die Maler Karl Hofer und Heinrich Ehmsen, die beide an der Hoch­schule der Bildenden Kunst in Westberlin lehrten. Beide hatten 1949 das von ­Pablo Picasso und Louis Aragon initiierte Friedensmanifest unterzeichnet. Ehmsen verlor darüber seine Professur und ging in den Ostteil der Stadt, während Hofer sich im berühmten Streit mit Will Grohmann, der nur die abstrakte Kunst als Ausdruck der Moderne gelten lassen wollte, heftiger Angriffe ausgesetzt sah und 1955 starb. In der Ausstellung wird auf die Opfer rigider Kunstpolitik in der DDR nur am Beispiel Horst Strempels hingewiesen. Im Katalog, der durch eine übergroße Typographie mit relativ kurzen Texten bestückt ist, wäre Platz gewesen, um auch den symptomatischen Grohmann-Hofer-Streit zu beleuchten.

Ebenfalls im ersten Raum beeindruckt das Gemälde »Auf der namenlosen Höhe« (1961) von dem russischen Künstler Boris Nemenskij – eine Leihgabe der Sammlung Ludwig. Frei von Heroismus und Propaganda zeigt es die Tragik und Wahrheit des Krieges. Beide Soldaten, ein Deutscher und ein Russe, sind dort im Tod auf dem Schlachtfeld vereint.

Der Ansatz des Kuratorenteams, »bewusst« auf die Trennung von »Ost- und Westkunst« zu verzichten, ist sehr begrüßenswert. Gleichwohl folgte das Team opportunistisch der staatlichen Propaganda und hat »als Geste des Protests gegen den seit Februar 2022 andauernden Überfall Russlands auf die Ukraine« auf die »größere Präsenz« russischer Werke aus der Ludwig-Stiftung verzichtet, wie aus dem Katalog zu erfahren ist. Die Kunst für die Politik haftbar zu machen, ist nicht nur skandalös, sondern absurd. Man stelle sich vor, auf Werke US-amerikanischer Provenienz wäre aus Protest gegen die vielen völkerrechtswidrigen Kriege der USA, ob in Afghanistan, Irak oder Libyen in Ausstellungen verzichtet worden.

Im Kapitel »Pop und Propaganda« findet sich das Ölgemälde »Kosmonauten« von Juri Koroljow aus dem Jahr 1982 (195 x 315 cm). In leuchtenden Farben zeigt es eine Gruppe von Raumfahrern. Die plakative Leuchtkraft der Farben dem Einfluss der Pop Art zuzuschreiben, mag hier berechtigt sein. Nicht nachzuvollziehen ist hingegen die behauptete Pop Ästhetik bei Willi Sittes 1969 gemaltem Werk »Leuna«. »Dynamische und expressive Bildsprache« gehören zu Grundelementen von Sittes Malerei, und die Integration von Themen wie »Freiheitskampf und Massengesellschaft« sowie das »Regenbogensymbol« sind keineswegs Belege für Pop Einflüsse, sondern für die thematische Ausrichtung des sozialistischen Realismus auf eine weiterentwickelte und von Ausbeutung befreite Gesellschaft mit sozialistischen Persönlichkeiten sowie der Propagierung internationaler Solidarität.