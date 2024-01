gemeinfrei Zwischen kurdischer Herkunft und deutscher Gegenwart: Sherko Fatah

Murad sucht seine Tochter. Seit zehn Monaten ist Naima verschwunden. Zunächst dachte Dorothee, seine geschiedene Frau und Mutter Naimas, dass sie mit einem neuen Freund unterwegs sei. Doch dann wird klar: Sie ist in die Türkei aufgebrochen, Richtung syrischer Grenze, und will dort einen IS-Kämpfer heiraten. Murad folgt ihr, nimmt Kontakt zu zweifelhaften Boten auf, die Verbindungen in den IS haben und ihm – natürlich gegen Zahlung seines letzten Geldes – Hoffnung machen, ihn bald zu seiner Tochter zu führen. Sie liefern ihm Fotos einer verschleierten jungen Frau, vertrösten ihn mit Sprachnachrichten, in denen Naima, von Mal zu Mal dramatischer, über ihre Lebensumstände berichtet – darüber, was der Krieg für sie bedeutet. Aber ist sie es wirklich? Murad erkennt die eigene Tochter nicht mehr. Auch weiß er nicht, ob seine Gewährsmänner nur seine Not ausnutzen und vielleicht selbst zum IS gehören. Per Textnachricht macht inzwischen Dorothee Druck. Aus dem sicheren Deutschland gibt sie ihm alle Schuld an Naimas Entscheidung, mahnt ihn zur Vorsicht und verlangt zugleich, ihr die Tochter zurückzubringen. Was soll er tun? Er ist allein an dem Ort, den andere für seine »Heimat« halten, und der Situation hilflos ausgeliefert.

Was sonst vielleicht den Stoff für einen Abenteuerroman abgeben könnte, bekommt unerwartete Dimensionen, gleichsam einen doppelten Boden, wenn Sherko Fatah die Geschichte erzählt. Der 1964 in Berlin, Hauptstadt der DDR, geborene Autor lässt sich auf Wirklichkeiten ein, denen sonst oft aus dem Weg gegangen wird. Er sieht Widersprüche und Brüche, ein einfaches Entweder–Oder gibt es für ihn nicht. So verwickelt er seine Figuren in existentielle Konflikte, von denen andere sagen: Was geht mich das an? Fatahs Vater kam als kurdisches Kind nach Wien und von dort später zum Studium in die DDR. Er heiratete, ging mit seiner deutschen Frau und dem Sohn nach längeren Aufenthalten im Irak 1975 über Wien nach Westberlin. »Migration verändert die Menschen, vor allem aber ihre Kinder«, stellt sein Protagonist Murad im Roman fest und fragt sich, ob Naima die Welt vielleicht »anders« bewohnt. Er hat, wie Fatah, kurdische Wurzeln, ist angekommen in Berlin und grenzt sich von den falschen Heimatgefühlen ab, die in einer »Hinterhofmoschee« gepflegt werden. Hat Naima ihm gegenüber einen »Rückfall« erlitten? Murad will sie retten, aber »wie rettet man jemanden vor dessen eigenen Wünschen?« Oder ist er doch nur auf einem »Egotrip«, läuft seinen eigenen Problemen in Deutschland davon und sucht auf kurdischem Boden seine »eigene« Identität? Das Verschwinden der Tochter, seine Wege durch das Niemandsland einer kargen Grenzlandschaft und seine Begegnungen mit den Menschen dort werden zu einer komplexen Bestandsaufnahme der eigenen gebrochenen Existenz.

Bewegungen durch kulturell und ideologisch starr geprägte Systeme und Konflikte sind typisch für Sherko Fatahs Romane. Schon in seinem preisgekrönten Debüt »Im Grenzland« (2001) führt er seine Leser in das verminte Gelände im irakisch-iranisch-türkischen Kurdengebiet. Im Roman »Onkelchen« (2004) stolpert Protagonist Michael in seinem Kiez über die Lebensrealität »illegaler« Rumänen und Bosnier und einen im Krieg schwer verletzten und traumatisierten Alten aus dem irakischen Kurdengebiet. Er spürt, dass ihn das etwas angeht, begleitet den Onkelchen genannten Iraki am Ende in seine Heimat – und kommt selbst zutiefst verändert zurück.

Fatah bleibt seinem Thema, dem Brückenschlag zwischen kurdischer Herkunft und deutscher Gegenwart, in den folgenden Büchern treu. Auch in seinem neuen Roman schickt er seinen Protagonisten an seine Grenzen und in die unauflösbaren Widersprüche zwischen Zugehörigkeit und Fremdheit. »Sie ist nicht so fern dir, zwang er sich zu denken.« Aber wie nah ist Naima ihrem Vater zuletzt überhaupt gewesen? Wann und wie ist die Nähe zwischen ihnen abhandengekommen, und welche Rolle spielt Dorothee dabei, die unschuldig zu Hause auf dem Sofa sitzt und hinter seinem Rücken eine kleine Intrige mit seinem Berliner Freund Aziz spinnt? Murad sind die Hände gebunden. Er kann nichts tun als zu warten und blind zu vertrauen, dass sein Fahrer und die Boten auf seiner Seite stehen, dass Naima ihn tatsächlich sehen will. Dass sein Wunsch zu verstehen in Erfüllung geht. Bis der rätselhafte Aizis sich plötzlich meldet und das Heft des Handelns übernimmt.

Sherko Fatahs großartiger Roman entwickelt sich auf 380 Seiten zwischen Action, Stillstand und Selbstvergewisserung. In einer kraftvollen Sprache und starken Bildern einer uns fremden Landschaft erzählt er vom Verlust eines Verständnisses und einer Zugehörigkeit, die es in dieser Form vielleicht nie gegeben hat, von der Suche nach einem Platz in der Gesellschaft, den diese, so wie sie ist, gar nicht bieten kann.