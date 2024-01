china daily/REUTERS »Die effizientesten Fabriken«: Leapmotor-Werk für E-Autos in Jinhua, China

Bei der Durchsetzung des E-Autos geht es schleppend voran. In der BRD stieg der Absatz 2023 um 11,4 Prozent, teilte das Kraftfahrt-Bundesamt am Dienstag mit. 2022 hatte das Plus noch bei 30 Prozent gelegen. In ganz Europa stockt die Nachfrage nach Stromern. VW habe darum eine Rabattschlacht eröffnet, wie sie seit einem Jahr in China tobe, schrieb das Handelsblatt am Montag. Wenige Tage zuvor hatte der US-Autovermieter Hertz angekündigt, 20.000 E-Autos aus seiner Flotte zu verkaufen und durch neue Verbrenner zu ersetzen. Und dann gewann bei Uncle Sam am Montag (Ortszeit) auch noch ein Milliardär die erste Vorwahl der Republikaner, für den E-Autos eine Erfindung von »Umweltverrückten aus der Hölle« sind.

Nochmal von vorn: 2023 kamen hierzulande 524.219 neue E-Autos auf die Straße. Ihr Marktanteil stieg von 17,7 auf 18,4 Prozent. Beides liegt unter den Erwartungen. Vielerorts in Europa kann mehr produziert als verkauft werden. In den VW-Werken in Zwickau und Emden werden laut Handelsblatt seit Monaten »immer wieder« Schichten gestrichen. Zum Jahreswechsel senkte der größte deutsche Autokonzern nun seine europäischen Listenpreise, zum Teil um mehr als 7.700 Euro. Damit wurde die Streichung der Kaufprämie durch den Bund zum Jahreswechsel überkompensiert.

Die Konkurrenz hat den Preiskampf angenommen. Ein Peugeot 3008 ist vorläufig für 44.900 statt 48.650 Euro zu haben. Bei einer anderen Stellantis-Tochter ist der Fiat 500 E zum Ladenhüter geworden. Seit Montag sind deshalb im größtem Fiat-Werk »Mirafiori« in Turin 2.250 Beschäftigte in Kurzarbeit. Alles muss raus. Den höchsten Einzelrabatt bietet einstweilen die rumänische Renault-Tochter Dacia für den Elektro-SUV »Spring«. Der ist für weniger als 13.000 Euro zu haben und wird in Wuhan produziert.

Chinas E-Auto-Hersteller haben die effizientesten Fabriken und mit die niedrigsten Rohstoffpreise. Darum hat der Konzern BYD 2023 nicht nur die meisten Autos in China verkauft, was lange VW vorbehalten war, sondern auch den bisherigen Absatzweltmeister Tesla vom Thron gestoßen, wobei die Konzerne aus dem Westen immer noch deutlich mehr Umsatz und Gewinn machen.

Mit der Fußball-Heim-EM im Sommer dürfte BYD auch hierzulande bekannter werden. Die Marke aus Shenzhen wurde am Freitag von der UEFA als offizieller Partner vorgestellt, der die Stelle von VW übernimmt. BYD-Europachef Michael Shu wiederholte bei dem Termin: »Wir sind fest entschlossen, Elektromobilität für alle verfügbar zu machen.«

An Vorbehalten der Autofahrer sollte das nicht scheitern. Einer stabilen Mehrheit sei die Herkunft des Herstellers egal, ergab eine weltweite Umfrage von Deloitte im November. Zentrales Kriterium sei für die meisten ein Preis unter 30.000 Euro. Auch in Europa und Deutschland. Allerdings will die deutsche EU-Chefin Ursula von der Leyen die Autoindustrie mit Strafzöllen vor einer »Überschwemmung« durch die Konkurrenz aus China schützen.

Der Anteil chinesischer E-Autos auf Europas Straßen ist ausbaufähig. In Deutschland verdoppelte er sich 2023 gegenüber dem Vorjahr auf bescheidene 5,5 Prozent. An der Spitze lag die zum VW-Partner SAIC gehörende Marke MG Roewe mit 18.526 neuen Fahrzeugen.

Der Markt wächst wie gesagt langsam, wenn überhaupt. In der Deloitte-Umfrage sank der Anteil der Deutschen, die als nächstes ein E-Auto kaufen wollten gegenüber dem Vorjahr, Verbrenner waren wieder beliebter. Das hat mit hohen Preisen und fehlenden Ladesäulen zu tun, aber auch mit teuren Reparaturen. Autovermieter Hertz begründete seine Rückwärtsrolle auch damit, dass einfachste Ersatzteile wie Fensterscheiben oder Stoßfänger schwer zu bekommen und enorm teuer seien.

Außerdem fallen mit jedem Rabatt auch die Preise für Gebrauchtwagen. »Es baut sich eine Welle gegen das Elektroauto auf, wenn Vermieter, Leasinggesellschaften, Händler und schließlich Gebrauchtwagenkäufer verunsichert werden«, erklärte das Bochumer Center Automotive Research (CAR) am Montag. Im übrigen würde Finanzminister Christian Lindner durch seine Streichung der E-Auto-Kaufprämie für Privatleute die gewünschten 510 Millionen Euro nur einsparen, wenn die Autoverkäufe stabil blieben. Denkbar sei ein Einbruch um 42 Prozent wie beim Förderstopp für die gewerblichen Kunden im Herbst. In diesem Fall entgingen dem Bund Mehrwertsteuern in Höhe von 686 Millionen Euro. Er müsste also draufzahlen.