Teheran erhöht das Risiko

Zum ersten Mal seit Beginn des neuen Gazakrieges Anfang Oktober haben die iranischen Revolutionsgarden in der Nacht zum Dienstag Objekte im Irak und in Syrien mit ballistischen Raketen beschossen. Normalerweise überlässt die Islamische Republik alle militärischen Aktivitäten ihren Verbündeten. Offenbar will die Regierung in Teheran das Risiko möglichst gering halten, direkt in diesen Krieg hineingezogen zu werden. Wie weit sie jetzt von dieser Linie abweichen will, ist vorläufig noch ganz offen.

Die Revolutionsgarden stellen ihre Raketenangriffe als Vergeltung für Terroranschläge islamischer Fundamentalisten und für gezielte Morde des israelischen Staatsapparats dar. Da hat sich tatsächlich viel angesammelt. Israels Streitkräfte haben in den vergangenen Jahren nach eigenen Angaben mehrere hundert Ziele in Syrien bombardiert und beschossen. Eine nicht einmal annähernd bekannte Zahl von Verbündeten Irans, aber auch viele iranische Offiziere wurden dabei getötet oder verletzt. Sie waren nach Syrien gekommen, um die Regierung in Damaskus im Kampf gegen fundamentalistische Rebellengruppen wie den »Islamischen Staat« zu unterstützen. Gefahren für Israel gingen von ihnen nicht aus. Die israelischen Angriffe auf syrisches Territorium und sogar auf Soldaten der syrischen Streitkräfte können selbst bei allerweitester Auslegung nicht als Selbstverteidigung im Sinn der Charta der Vereinten Nationen gelten, sondern sind evident völkerrechtswidrig.

Der »Islamische Staat« hat sich für den Terroranschlag in der iranischen Stadt Kerman verantwortlich erklärt, bei dem am 3. Januar mehr als 90 Menschen getötet wurden. Sie waren Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Trauerfeierlichkeiten für General Qasem Soleimani, der vier Jahre zuvor bei einer US-amerikanischen Drohnenattacke ermordet wurde, die Donald Trump als Präsident angeordnet hatte.

Irans politische und militärische Führung reagiert auf solche Angriffe regelmäßig mit Drohungen, dass die Schuldigen dafür »einen hohen Preis zahlen« würden, hat die Ausführung aber ausschließlich ihren regionalen Verbündeten überlassen. Deren Vergeltungsaktionen waren wenig effektiv und in keinem einzigen Fall adäquat. Das könnte auf die Dauer zu einem öffentlichen Zugzwang geführt haben, dem die Revolutionsgarden in der Nacht zum Dienstag gefolgt sind.

Ein unmittelbares Ergebnis ist die weitere Verschlechterung der ohnehin problematischen Nachbarschaftsbeziehungen zum Irak. Dessen Regierung hat als Zeichen des Protests am Dienstag ihren Botschafter aus Teheran zurückgerufen und droht mit einer Beschwerde beim UN-Sicherheitsrat. Es wäre erstaunlich, wenn die USA und ihre europäischen Verbündeten jetzt nicht versuchen würden, die Verstimmung in Bagdad zu schüren und auszunutzen.