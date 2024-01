Rahim Khatib/dpa Auch im Süden Gazas ist niemand vor israelischen Bomben sicher (Rafah, 14.1.2024)

Erneut sollen im Gazastreifen Geiseln bei israelischen Angriffen ums Leben gekommen sein. Den Tod zweier Männer gab am Montag abend eine ebenfalls als Geisel gehaltene junge Frau in einem von der Hamas veröffentlichten Video bekannt. Noch am Sonntag abend war die 26jährige Noa Argamani mit den beiden in einem anderen Video zu sehen gewesen. Die drei forderten darin die israelische Regierung auf, sich für ihre Freilassung einzusetzen. Der israelische Armeesprecher Daniel Hagari bezichtigte die Hamas jedoch der Lüge. Das Gebäude, in dem sich die drei Geiseln aufgehalten hätten, sei von den Streitkräften nicht angegriffen worden. Allerdings gab er zu, man habe ganz in der Nähe Ziele ins Visier genommen. Die von der Hamas verbreiteten Aufnahmen würden geprüft.

Von den ursprünglich 250 am 7. Oktober in den Gazastreifen verschleppten Israelis werden nach israelischen Angaben momentan noch 136 dort festgehalten. Allerdings geht Tel Aviv davon aus, dass etwa zwei Dutzend nicht mehr am Leben sind. Die Hamas hat in den letzten Monaten schon mehrfach bekanntgegeben, Geiseln seien durch israelischen Beschuss ums Leben gekommen. In einem besonderes Aufsehen erregenden Fall erschossen im Dezember israelische Soldaten drei Geiseln im umkämpften Viertel Schadschaija, obwohl diese mit entblößtem Körper und einer improvisierten weißen Fahne aus einem Haus getreten waren. Bislang ist noch keine einzige der von der Hamas vor 100 Tagen nach Gaza verschleppten Geiseln mit militärischen Mitteln befreit worden. Während einer einwöchigen Feuerpause im November allerdings hatte die Hamas 105 Menschen freigelassen. Dennoch behauptete Verteidigungsminister Joaw Gallant am Montag abend erneut, nur militärischer Druck könne eine Befreiung bewirken.

Auch am Dienstag dauerten die Kämpfe im Süden des Gazastreifens unvermindert an, schon am Morgen hatte die Hamas nach israelischen Angaben rund 50 Raketen abgefeuert. Die Hamas sprach von einer Welle israelischer Luftangriffe insbesondere auf die Stadt Khan Junis, bei der 78 Menschen getötet worden seien. Insgesamt fast 24.300 Opfer hat der Gazakrieg bis Dienstag mittag auf palästinensischer Seite laut Gesundministerium in Gaza bereits gefordert. Auch in den Norden des Küstenstreifens kehrten am Dienstag Panzer zurück, nachdem Gallant noch am Vorabend gesagt hatte, in der gesamten Küstenenklave werde die intensive Phase der Bodenoffensive bald vorüber sein. Derweil wird die humanitäre Situation der Bevölkerung Gazas immer desaströser. Am Montag hatten mehrere UN-Organisationen einen dringenden Appell an Israel gerichtet, den Hafen von Aschdod für Hilfslieferungen zu öffnen. Nach jordanischen Angaben gelangen lediglich zehn Prozent des eigentlichen Bedarfs an Hilfsgütern in den Gazastreifen. Verantwortlich dafür seien vor allem die vielen von Israel für einen Zutritt gestellten Bedingungen.

Auch im Roten Meer bleibt die Lage angespannt: Einen Tag nachdem die jemenitischen Ansarollah (»Huthis«) Raketen auf das US-Kriegsschiff »USS Laboon« abgefeuert hatten, wurde am Montag auch ein US-Handelsschiff getroffen. Die Ansarollah bezeichneten beide Angriffe als Reaktion auf die zuvor von den USA und Großbritannien ausgeführten Luftangriffe auf den Jemen. Seither gelten für die Ansarollah neben Schiffen mit Israel-Bezug oder mit dem Ziel Israel auch britische und US-amerikanische Frachter als »feindliche Ziele«.

Wie Katars Regierungschef Abd Al-Rahman Al Thani am Dienstag beim Weltwirtschaftsforum in Davos sagte, wird der Transport von Flüssiggas »wie der jeder anderen Ware auch« durch die Eskalation im Roten Meer beeinträchtigt. Ähnlich hatte sich am Montag auch EU-Wirtschaftskommissar Paolo Gentiloni geäußert, der vor einem Anstieg der Energiepreise und der Inflation warnte. Einzig Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck behauptete in Davos, es seien keine größeren Lieferkettenprobleme für die deutsche Wirtschaft zu erwarten: »Alle sagen mir, das renkt sich wieder ein.«