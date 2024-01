Omar Albam/AP/dpa In Syrien traf eine iranische Rakete eine verlassene medizinische Einrichtung (Taltita, 16.1.2024)

Die iranischen Revolutionsgarden (IRGC) haben in der Nacht von Montag auf Dienstag Ziele im Irak und in Syrien mit Raketen beschossen. Das ist außergewöhnlich und auffällig, weil der Iran solche Angriffe meist verbündeten Milizen überlässt. Aus mehreren aufeinanderfolgenden Stellungnahmen der IRGC ergibt sich, dass es sich nach offizieller Sprachregelung um das »Spionagehauptquartier« des israelischen Auslandsgeheimdienstes Mossad im irakischen Teil Kurdistans und um »Sammelpunkte« von »iranfeindlichen Terrororganisationen« in Syrien gehandelt haben soll.

Die Revolutionsgarden erklären die Angriffe als Vergeltung für vorangegangene Terroranschläge. Gemeint ist im Fall des angeblichen Mossad-Stützpunkts im nordirakischen Erbil die Israel zugeschriebene gezielte Ermordung des IRGC-Brigadegenerals Sejed Razi Mussawi am 25. Dezember in der Umgebung der syrischen Hauptstadt Damaskus und mehrerer mit dem Iran verbündeter Milizenführer. Der Raketenbeschuss von Zielen in Syrien, angeblich in der Nähe der Stadt Aleppo, soll sich gegen den »Islamischen Staat« gerichtet haben. Die islamisch-fundamentalistische Terrororganisation ist nach eigenen Angaben für einen Bombenanschlag in der iranischen Stadt Kerman am 3. Januar mit mehr als 90 Toten und zuvor schon für den Überfall auf eine Polizeistation in Rask am 15. Dezember mit zwölf Toten verantwortlich.

Über die Folgen der Raketenangriffe in der Nacht zum Dienstag ist bisher nur wenig bekannt. Die IRGC behaupten ohne Details und nicht wirklich glaubwürdig, dass alle Ziele »vollständig zerstört« worden seien. Berichten aus dem Irak zufolge trafen mehrere Raketen die Villa des einflussreichen Geschäftsmanns Peschraw Disaji, wobei er selbst und mehrere Familienmitglieder getötet wurden. Disaji stand Medienberichten zufolge der kurdischen Regionalregierung nahe und war im Ölhandel mit Israel tätig.

Der Irak hat den iranischen Raketenbeschuss in einer Stellungnahme des Außenministeriums in scharfer Form als Verletzung seiner Souveränität und der Sicherheit seiner Bevölkerung verurteilt. Der Irak werde »alle legalen Maßnahmen gegen dieses Vorgehen unternehmen« und prüfe die Möglichkeit einer Beschwerde beim UN-Sicherheitsrat. Zudem zog das Land am Dienstag seinen Botschafter aus Teheran ab.