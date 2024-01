Patrick Pleul/dpa Unter dem Versagen in sozialen Belangen haben Geflüchtete zu leiden (Zentrale Erstaufnahmeeinrichtung, Eisenhüttenstadt, 14.12.2023)

Brandenburgs Landesregierung hat 1,9 Millionen Euro für die Einführung einer Bezahlkarte für Asylsuchende bewilligt. Was bedeutet das konkret?

Das wissen wir noch nicht. Es gibt eine Arbeitsgruppe, die bis Ende Januar gemeinsam Mindeststandards entwickelt. Aber die Idee dahinter ist, dass Geflüchtete kein Bargeld mehr erhalten, sondern Asylsuchendenleistungen über eine Bezahlkarte erhalten. Befürchtet wird, dass damit kein Zugang zu Bargeld mehr möglich sein wird, und dass es Möglichkeiten der Kontrolle sowie Beschränkungen von Überweisungen geben wird. Oder dass zum Beispiel die Karte örtlich beschränkt wird und man nur in bestimmten Gebieten damit einkaufen kann. Auch könnte der Zugang zu bestimmten Waren beschränkt werden.

Würde das bedeuten, dass es nicht mehr möglich ist, Geld zur Familie ins Ausland zu überweisen?

Genau das ist einer der Gründe, warum sie überlegen, diese Bezahlkarte einzuführen. Um die Unterstützungswege zu blockieren und damit zu verhindern, dass mehr Geflüchtete nach Deutschland und Brandenburg kommen.

Welche »Probleme« soll die Bezahlkarte laut Landesregierung noch lösen?

Zum einen ist da die Idee, dass der Verwaltungsaufwand minimiert werden soll. In einigen Landkreisen in Brandenburg ist es momentan so, dass Geflüchtete einmal im Monat in die Sozialämter fahren müssen, um dort die Leistungen in bar zu erhalten. Oder es gibt einen Auszahltag in den Flüchtlingsunterkünften. Das ist natürlich verwalterisch aufwändig, aber es gibt auch Landkreise, die aufs Bankkonto überweisen. Das heißt, es gibt da schon eine einfache Möglichkeit, das Geld an die Geflüchteten zu bringen. Und dafür müssten auch keine 1,9 Millionen Euro in die Hand genommen werden, um diese Zahlungsart in allen Landkreisen möglich zu machen. Dass durch die Bezahlkarte – wie eben erwähnt – auch die Anzahl an Asylsuchenden in der BRD gesenkt werden soll, ist wahrscheinlich sogar verfassungswidrig. 2012 hat das Bundesverfassungsgericht festgstellt, dass Sozialleistungen nicht zur Abschreckung von Geflüchteten missbraucht werden dürfen.

Was bedeutet die Umstellung von Bargeld auf eine solche Bezahlkarte für die Asylsuchenden?

Wir befürchten, dass es keinen oder nur einen sehr eingeschränkten Zugang zu Bargeld geben wird. Viele Geflüchtete kaufen auf Märkten ein. Das wird schwierig ohne Bargeld. Es ist fraglich, ob man diese Bezahlkarte überall nutzen können wird. Bargeldloses Zahlen ist häufig nicht möglich in der BRD. Und dann sind es wahrscheinlich wieder Familien, die darunter am meisten leiden werden, weil sie ihren Kindern dann nicht mal ein bisschen Geld für ein Eis nach der Schule geben können.

Vermutlich kriegen Kinder dann auch keine eigene Bezahlkarte?

Das wissen wir nicht. Kriegt jede erwachsene Person einer Familie eine Bezahlkarte? Oder gibt es nur eine pro Familie? Das wäre hochproblematisch. Ab welchem Alter bekommen Jugendliche eine eigene Karte? Diese Fragen sind alle noch offen.

SPD-Ministerpräsident Dietmar Woidke behauptet, einen Großteil der zu uns kommenden Menschen würde mit den in Deutschland erhaltenen Leistungen »mafiöse Strukturen« unterstützen, die weiteren Migranten die Einreise ermöglichten. Was soll diese Hetze bewirken?

Sie reiht sich ein in die Sündenbockpolitik der letzten Monate. In Brandenburg wird immer wieder das Versagen dabei, die sozialen Belange politisch zu bearbeiten, auf dem Rücken von Geflüchteten ausgetragen. Es stimmt natürlich, dass die Kommunen belastet sind. Das hat aber nicht nur mit Geflüchteten zu tun. Steigende Lebensmittelpreise und Heizkosten, das merken wir alle. Statt sich diesen sozialen Problemen zu widmen, müssen Geflüchtete als Sündenbock für alle Probleme herhalten. Es gibt gute Gründe, warum Menschen gerade ihre Herkunftsländer verlassen müssen und auf der Flucht sind. Die Wege nach Europa sind lebensgefährlich und die Flüchtenden müssen viel Geld dafür zahlen, weil es kaum legale Fluchtwege gibt. Wer diese Menschen jetzt beschuldigt, sie würden nur wegen 410 Euro Bargeldleistungen im Monat herkommen, verkennt die weltpolitische Lage.