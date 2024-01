IMAGO/ZUMA Wire Leuchten in den Augen: Trump-Unterstützer mit Blick auf die Ergebnisse der Vorwahlen in Iowa (Sioux City, 15.1.2024)

Donald Trump hat 2016 einmal behauptet, er könne »mitten auf der fifth Avenue« in New York auf jemanden schießen und würde dennoch »keine Wähler verlieren«. Die Behauptung sorgte für Entrüstung. Doch wie es aussieht, kann Donald J. Trump tatsächlich durch keinen Skandal gebremst werden.

In Iowa haben am Montag die republikanischen Vorwahlen zu den anstehenden Präsidentschaftswahlen 2024 begonnen. Der Immobilienmagnat, TV-Star und Expräsident Trump hat dabei seine Konkurrenz deutlich hinter sich gelassen. 51 Prozent der Republikaner haben in dem Bundesstaat mit seinen rund drei Millionen Einwohnern auf der »Caucus« genannten Versammlung für ihren Expräsidenten gestimmt. Mit 21 Prozent weit hinter Trump abgeschlagen war Ronald DeSantis, der Gouverneur Floridas. 19 Prozent erhielt Nimarata »Nikki« Haley, die 2017/2018 unter Trump als Botschafterin die USA bei den Vereinten Nationen vertreten hatte.

Einer Umfrage des US-Senders NBC-News zufolge war für Trumps Wähler in Iowa die Immigration das wichtigste Thema. 90 Prozent der Befragten sind außerdem der Meinung, dass der amtierende Präsident Joseph Biden die Wahlen 2020 nicht legitim gewonnen habe. Trump hatte beim Ausscheiden aus dem Amt Zweifel über den Wahlhergang gesät und damit seine Anhänger mobilisiert, im Januar 2021 das Kapitol zu erstürmen.

Weil er sich an einem Aufstand beteiligt habe, entschied der Oberste Gerichtshof von Colorado deshalb am 19. Dezember, dass der ehemalige Präsident nicht auf dem Wahlzettel für die Vorwahlen in Colorado erscheinen darf. Auch im Bundesstaat Maine ist er von den Vorwahlen ausgeschlossen. Die Abstimmung in Iowa ist daher noch keine Garantie dafür, dass ihn die Republikaner wieder ins Rennen schicken.

Am Dienstag musste sich Trump erst einmal in einem seiner vielen Gerichtsverfahren in New York zu einer Anhörung vor Richtern präsentieren. In der kommenden Woche stehen dann in New Hampshire die zweiten Vorwahlen der Republikaner an. Laut Umfragen könnte die neokonservative Haley dort besser abschneiden als in Iowa.