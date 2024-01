snapshot/IMAGO

Mit einer toxischen Mischung aus Knauserei, Vernachlässigung und Missmanagement haben Bund und Länder einen »dramatischen Mangel an sozialem Wohnraum in Deutschland« herbeigeführt. Zu diesem Ergebnis kommt eine am Dienstag vorgestellte Studie des Pestel-Instituts im Auftrag des Verbändebündnisses »Soziales Wohnen«, dem unter anderem der Deutsche Mieterbund (DMB), die Gewerkschaft Bauen, Agrar, Umwelt (IG BAU) und die »Caritas Behindertenhilfe und ­Psychiatrie« (CBP) angehören. Den Mangel an Sozialwohnungen beziffern die Wissenschaftler mit aktuell 910.000 Unterkünften, den akuten Investitionsbedarf mit 50 Milliarden Euro.

Das Geld wäre gut angelegt, nicht nur für die hierzulande mittlerweile rund 15 Millionen Menschen, die einen gesetzlichen Anspruch auf eine Sozialwohnung haben. Allerdings gibt es derzeit nur noch etwas mehr als eine Million solcher Unterkünfte – nach rund vier Millionen in der alten BRD. Auch die öffentliche Hand selbst könnte sich langfristig vieles ersparen. Um bedürftigen Haushalten das Wohnen überhaupt noch zu ermöglichen, gibt diese Unmengen für staatliche Transferleistungen aus. Beglückt werden damit vor allem die großen Immobilienkonzerne, die das Gemeinwesen praktisch doppelt ausnehmen: durch billig erworbene Wohnungsbestände aus früheren Privatisierungswellen und durch Wuchermieten, die sie dem »Mieter Staat« abpressen. Laut der Pestel-Studie liegen die aufgerufenen Preise häufig deutlich über den ortsüblichen Vergleichswerten, vor allem in Regionen und Metropolen mit besonders angespannten Märkten. Spitzenreiter ist demnach München. Hier zahlen die Jobcenter 19,40 Euro pro Quadratmeter – 6,60 Euro oder 50 Prozent über dem Durchschnitt.

In 58 von 124 Regionen übersteigen die Kosten der Unterkünfte jeweils die ortsüblichen Mieten, nur in 38 Fällen liegen sie darunter. So ergeben sich bundesweit staatliche Mehrausgaben von 700 Millionen Euro pro Jahr. Geld, das für eine überfällige Bauoffensive fehlt. Insgesamt summierten sich die öffentlichen Zuwendungen für die Unterstützung Bedürftiger beim Wohnen im vergangenen Jahr auf 20 Milliarden Euro – ein historischer Rekordwert. In den sozialen Wohnungsbau seien dagegen nur vier Milliarden Euro geflossen, ein starkes »Missverhältnis« zwischen Subjekt- und Objektförderung, wie Pestel-Geschäftsführer Matthias Günther anmerkte. »Die Krise mit immer höheren staatlichen Zuschüssen fürs Wohnen zu lösen, führt ins Leere«, monierte DMB-Präsident Lukas Siebenkotten. Statt dessen brauche es »endlich eine effektive Begrenzung von Mieterhöhungsspielräumen und deutlich mehr Ausgaben für den Bau von Sozialwohnungen«.

Gegensteuern könne die Politik nur, wenn sie »massiv in die Schaffung von deutlich mehr Sozialwohnungen« investiere – trotz »angespannter Haushaltslage« –, so die Mahnung. Ein »Sonderbudget ›Sozialer Wohnungsbau‹« müsse gezielt dort eingesetzt werden, wo der Mangel am größten ist. Vorneweg in Baden-Württemberg, Bayern, Berlin und Niedersachsen. Nötig seien auch kostengünstige Darlehen für Genossenschaften, deren Wohnungen nicht schon nach 30 Jahren aus der Sozialbindung fallen, oder die Senkung der Mehrwertsteuer von 19 auf sieben Prozent für den Neubau von Sozialwohnungen. Die Notlage sei »kein Übermorgenproblem«, die frühestens für 2026 und 2027 eingeplanten Mittel brauche es »unbedingt jetzt«. Der soziale Wohnungsbau müsse ohnehin als gesamtgesellschaftliche Aufgabe »grundgesetzlich abgesichert und von der ›Schuldenbremse‹ ausgenommen werden«.