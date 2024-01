München. Ein Großteil der Menschen in Deutschland findet eine Umbenennung des DFB-Pokals zu Ehren des gestorbenen Franz Beckenbauer nicht gut. In einer repräsentativen Umfrage des Instituts Yougov lehnen etwa 44 Prozent den Namen »Franz-Beckenbauer-Pokal« für den nationalen Wettbewerb ab. Rund 29 Prozent gaben demnach an, dass sie die Idee gut finden. Weitere rund 29 Prozent machten keine Angabe. (dpa/jW)