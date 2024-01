Melbourne. US-Open-Siegerin Coco Gauff hat bei den Australian Open ohne Mühe die zweite Runde erreicht. Die 19jährige US-Amerikanerin setzte sich am Montag in Melbourne gegen die Slowakin Anna Karolina Schmiedlová mit 6:3, 6:0 durch. Überraschend ausgeschieden ist dagegen Wimbledon-Siegerin Markéta Vondroušová. Die Tschechin war beim 1:6, 2:6 gegen die ukrainische Qualifikantin Dajana Jastremska chancenlos.

Die zweimalige Australian-Open-Siegerin Naomi Osaka hat bei ihrem Comeback auf der Grand-Slam-Bühne in der ersten Runde verloren. Die 26jährige Japanerin verlor ebenfalls am Montag gegen die an 16 gesetzte Französin Caroline Garcia mit 4:6, 6:7 (2:7). Osaka hatte sich im September 2022 von der WTA-Tour zurückgezogen und wenig später öffentlich gemacht, dass sie schwanger sei. Im Juli 2023 brachte sie ihre Tochter Shai zur Welt. (dpa/jW)