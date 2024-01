Istanbul/Tel Aviv. Der israelische Fußballprofi Sagiv Jehezkel soll nach seiner vorübergehenden Festnahme in der Türkei noch am Montag nach Israel zurückkehren. Das teilte das israelische Außenministerium mit. Nach seinem öffentlichen Gedenken an das von der Hamas und anderen palästinensischen Militanten verübte Massaker vom 7. Oktober in Israel war Jehezkel festgenommen worden. Dem Spieler des Erstligisten Antalyaspor werde Volksverhetzung vorgeworfen, berichtete die staatliche Nachrichtenagentur Anadolu. Jehezkel hatte im Süperlig-Spiel gegen Trabzonspor am Sonntag nach seinem Tor zum 1:1-Endstand seinen bandagierten Arm in die Kameras gehalten. Darauf stand auf Englisch handschriftlich »100 Tage« sowie das Datum 7.10. und ein Davidstern. Der Klub stellte den 28jährigen umgehend frei. Jehezkel ist israelischer Nationalspieler und wechselte erst im September zu Antalyaspor.(dpa/jW)