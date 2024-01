imago images/ANP Wie schwer kann es sein, seine Hose anzubehalten? Fangfrage für Marc Overmas

Der Weltfußballverband FIFA hat gegen Marc Overmars mit sofortiger Wirkung für mindestens ein Jahr ein weltweites Berufsverbot als Funktionär verhängt. Der ehemalige niederländische Nationalspieler ist aktuell technischer Direktor des belgischen Meisters Royal Antwerp FC. Der 50jährige war im Februar 2022 als Manager von Ajax Amsterdam entlassen worden, weil er Mitarbeiterinnen über mehrere Jahre hinweg anzügliche Mails und Fotos seines Geschlechtsteils geschickt hatte.

»Die FIFA kann bestätigen, dass die FIFA-Disziplinarkommission auf Antrag des Königlichen Niederländischen Fußballverbandes (KNVB) beschlossen hat, die vom KNVB gegen Herrn Marc Overmars weltweit verhängte Sanktion zu übernehmen«, teilte der Weltverband vorige Woche auf Anfrage der niederländischen Tageszeitung NRC Handelsblad mit. Der in den Niederlanden dafür zuständige Disziplinarausschuss des Instituts für Sportrechtsfragen (ISR) hatte ihn im vergangenen November für zwei Jahre gesperrt, davon ein Jahr auf Bewährung. Die Strafe galt allerdings zunächst nur für die Niederlande.

Das NRC Handelsblad hatte vor zwei Jahren den Stein ins Rollen gebracht. Die Mitarbeiterinnen in der Geschäftsstelle würden Overmars hinter vorgehaltener Hand »geiler Cousin« oder »schmutziger Onkel« nennen, erfuhr die Zeitung. Insgesamt meldeten sich rund ein Dutzend Kolleginnen anonym, die nach eigener Aussage ebenfalls vom Sportdirektor belästigt wurden – darunter auch Spielerinnen der Frauenmannschaft von Ajax. Dem ISR zufolge konnte eine Frau einen 300 Seiten umfassenden Whats-App-Verlauf vorweisen, der zu einem großen Teil aus sexuell anzüglichen Texten und Fotos bestand, die Overmars ihr über mehrere Jahre geschickt haben soll.

Aufgrund des beruflichen Abhängigkeitsverhältnisses hatten sich die Frauen lange nicht getraut, gegen den Sportdirektor vorzugehen. Die Angst ist verständlich: Overmars war seinerzeit schon seit zehn Jahren ein äußerst erfolgreicher Manager bei Ajax. Mehr noch, er war im Verein der unantastbare große Zampano. Fans und Aktionäre lagen ihm zu Füßen. Overmars gilt als begnadeter Talentjäger, der für wenig Geld junge Spieler verpflichtet, um sie einige Jahre später teuer weiterzuverkaufen. Rund eine halbe Milliarde Euro Transferüberschuss sollen in seiner Amtszeit in die Ajax-Schatzkiste geflossen sein, berichtete Sporza, das Sportangebot des öffentlich-rechtlichen flämischen Senders VRT. Der damalige Aufsichtsratsvorsitzende Leen Meijaard nannte ihn den wahrscheinlich besten Sportdirektor, den Ajax je hatte. Das Lob stieg Overmars offenbar zu Kopf. »Ein Mann, der seine Grenzen nicht mehr kannte«, so laut Sporza das Urteil von Mitarbeitern. Overmars, verheiratet, zwei Kinder, gibt sein Fehlverhalten zu, bestreitet aber, dass er so viele Frauen gestalkt hat. Er habe fälschlich angenommen, dass die anzüglichen Mails von den Frauen erwünscht seien, rechtfertigte er sich laut dem Bericht des ISR. Eine beliebte Entschuldigung von Männern, die sich für unwiderstehlich halten und sexuell übergriffig werden.

Schon sechs Wochen nach seinem Rücktritt fand Overmars eine neue Anstellung bei Royal Antwerp FC. Belgiens ältester Fußballverein nutzte die Gunst der Stunde, denn ohne den Skandal bei Amsterdam hätte Royal niemals eine Chance gehabt, Overmars zu gewinnen. Aber nun konnte der Exmanager froh sein, dass sich überhaupt noch ein Verein für ihn interessierte. Für Antwerpen zahlte sich die moralische Skrupellosigkeit schnell aus. Overmars verpflichtete zunächst Mark van Bommel als Trainer. Ein Glücksgriff: 2023 wurde Royal mit ihm belgischer Meister – zum ersten Mal seit 66 Jahren. Mit dem Pokalsieg gelang sogar das Double. Ajax hingegen stürzte ohne Overmars in die größte sportliche Krise seiner Geschichte.

Noch ist unklar, wie es nach dem Spruch der FIFA weitergeht. Am Wochenende war Overmars jedenfalls noch im Amt. Geht es nach den überwiegend extrem rechten Ultras von Antwerpen, soll das auch so bleiben. Der technische Direktor galt »von Anfang an eher als Opfer des Wokismus denn als Täter«, schrieb De Standaard am Samstag. In einem offenen Brief bezeichnen die Hardcorefans nun die Entscheidung der FIFA als »unverhältnismäßig« und als »Kniefall vor dem Diktat der Woke-Ideale«.

Die niederländische Professorin für Sport und Recht, Marjan Olfers, war vergangenen Dienstag bei NPO Radio 1 nicht überzeugt davon, dass Overmars wirklich in Antwerpen aufhören muss: »Die FIFA steht nicht über dem belgischen Arbeitsrecht. Die Frage ist also, was Overmars in seinem Vertrag stehen hat.« Gegen das Urteil können Overmars und Antwerpen innerhalb von 14 Tagen Berufung einlegen. Den Sportdirektor weiterzubeschäftigen und ihn Verträge unterzeichnen zu lassen, berge nicht nur rechtliche Risiken, sondern sei auch moralisch bedenklich, findet De Standaard. Die naheliegendste Lösung wäre für Antwerpen wohl, so die Zeitung, Overmars bis zum Ende der Suspendierung im November 2024 zu beurlauben. Im Hintergrund könnte er dann mit Hilfe von Strohmännern weiter die Strippen ziehen. Royal braucht den Spitzenmanager dringend. Die UEFA verlangt, dass der Verein jedes Jahr Gewinn macht. Das Geld soll aus Spielertransfers kommen. Overmars Kernkompetenz.