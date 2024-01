Ute Langkafel/gorki.de Eine Geschichte der öffentlichen Seele: Akrobatik, Tiernummern und verwandte Spektakel in »Der Untertan«

Heinrich Mann beschreibt in seinem satirischen Roman »Der Untertan« den Aufsteiger Diederich Heßling als Paradebeispiel für den kaisertreuen Opportunisten und autoritären Charakter, wie es ihn millionenfach gab. Die »Geschichte der öffentlichen Seele unter Wilhelm II.«, so der Untertitel, wurde 1911 geschrieben, 1914 verboten, konnte erst 1918 wieder erscheinen und wurde 1933 am 10. Mai von der Nazistudentenschaft mit 130 anderen Büchern auf dem Berliner Opernplatz, der heute nach August Bebel benannt ist, verbrannt. Wolfgang Staudtes Verfilmung für die Defa von 1951 wurde in der Bundesrepublik zunächst verboten und erst 1957 in einer um zwölf Minuten gekürzten Fassung freigegeben. Was macht das Gorki-Theater aus der Vorlage?

Den Roman mehr oder weniger nacherzählend wird Heßlings Werdegang von der Geburt bis zum einflussreichen Fabrikbesitzer, der in seiner Heimatstadt ein Kaiserdenkmal durchsetzt, vorgeführt. Die Geschichte wird in zwölf Moritaten erzählt, einleitend von einem Bänkelsänger (Till Wonka) vorgetragen, die erste davon zitathaft zu Kurt Weills Melodie für »die Moritat von Mackie Messer« (Brecht und die »Dreigroschenoper« lassen grüßen).

Das Bühnenbild (Julia Oschatz) besteht aus in Grautönen gehaltenen Leinwänden. Wie bei einem Pop-up-Buch springen die Schauspieler in schrillen Kostümen aus Fenstern im Bühnenbild heraus, spielen auch mal über die Rampe direkt ins Publikum. Es gibt wichtige Requisiten aus Pappe: Bierhumpen, Torten, ganze Kaffeetafeln. Showelemente, Akrobatik, Tiernummern und verwandte Spektakel, alles wird hier slapstickartig im Revuestil abgehandelt.

Es ist höchst vergnüglich, Gorki-Neuzugang Via Jikeli dabei zuzusehen, wie sie Heßling als vaterfürchtendes kleinlautes Kind, dann als Studenten, Stammtischpopulisten und Papierfabrikbesitzer spielt – seine Erziehung in schlagenden Verbindungen, seine feiste Bequemlichkeit, sein Buckeln nach oben und Treten nach unten, sein Dasein als Familientyrann bei gleichzeitiger Neigung zur Unterwerfung. Sie berlinert, stolziert, reißt die Augen auf, zwirbelt den Kaiser-Wilhelm-Bart, grimassiert, kreischt und krakeelt, dass es eine Freude ist. Aber nachdem man sich eine Weile an ihr, dem ganzen Bohei und auch den anderen Schauspielern, die sich in vielen Rollen abwechseln, sowie an den Musikern, die links und rechts der Bühne an Keyboard und Schlagzeug sitzen, ergötzt hat, kommt doch zunehmend Langeweile auf. Muss das nun auch noch sein? Pimmelvergleich, riesige Brüste und Schweinchengequieke beim Sex im Off? Cunnilingus unterm Rock von Guste Daimchen? Rülpsen, Radau, Randale? Musicalgesang? Gähn.

Der Schluss, der dem ganzen noch eine ernsthafte Wende zu geben versucht, verpufft. Heinrich Mann wird zitiert – er sorgte sich in einer Rede von 1923 um die Weimarer Demokratie. Der Bänkelsänger richtet sich ein letztes Mal an das Publikum, es solle sich entscheiden zwischen Komödie und Wahrheit, Obacht geben vor dem Aufstieg solch fieser autoritärer, angst- und neidgesteuerter, passiv-aggressiver, unterwerfungs- und unterdrückungsfreudiger Kreaturen wie Diederich Heßling. Die ironische Gesellschaftskritik Heinrich Manns muss hier niemand auf sich beziehen. Nach oben buckeln und nach unten treten, nein, das hat nichts mit uns zu tun. Das Gorki-Publikum bei der Premiere am 15. Dezember jubelte zuverlässig und ergeben.