Das Drama »Oppenheimer« ist der große Gewinner der Critics Choice Awards. Der Historienfilm von Christopher Nolan siegte in der Nacht zu Montag in acht Kategorien, unter anderem in der Topsparte »Bester Film«. Nolan gewann als bester Regisseur, Robert Downey Jr. für seine Nebenrolle in dem Film über den Miterfinder der Atombombe. »Oppenheimer« entwickelt sich damit zum Favoriten in der aktuellen Preissaison. Auch bei den Golden Globes gewann das Historienepos über J. Robert Oppenheimer die meisten Preise. Die Critics Choice ­Association ist mit über 500 Mitgliedern der größte Kritikerverband für Film und Fernsehen in den USA und ­Kanada. (dpa/jW)