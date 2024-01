ZUMA Press Wire/dpa In England toben die Arbeitskämpfe und Streiks der Ärzte seit fast einem Jahr (London, 3.10.2023)

Nach England sind nun auch in Wales die Assistenzärzte in den Arbeitskampf getreten. Am Montag legten sie für drei Tage die Arbeit nieder. Wie in England geht es ihnen um einen Inflationsausgleich. Doch statt gegen eine konservative Regierung wie in London richtet sich der Kampf der walisischen Ärzte gegen die dort regierende sozialdemokratische Labour-Partei.

Die Assistenzärzte hätten mit »überwältigender Mehrheit« für den Arbeitskampf gestimmt, hatte die British Medical Association (BMA) vor Streikbeginn erklärt. Vorausgegangen war ein Angebot der walisischen Regierung von fünf Prozent mehr Lohn, das die Gewerkschaft abgelehnt hatte. Die BMA erklärte nun am Montag, ihre Mitglieder seien »gezwungen worden, diese schwierige Entscheidung zum Streik zu treffen«. »Ein Arzt, der in Wales seine Arbeit aufnimmt und für die Versorgung von Hunderten von Patienten verantwortlich ist, verdient nur 13,65 Pfund (umgerechnet 15,88 Euro) pro Stunde«, sagte der Vorsitzende der BMA-Assistenzärzte in Wales, Oba Babs-Osibodu. Das sei »inakzeptabel«.

Die Ärztin Emily Louise begründete ihre Teilnahme am Streik in einem Interview mit Wales online so: »Wir sind an einem Punkt angelangt, an dem Ärzte um die halbe Welt reisen müssen, um bessere Bezahlung und Bedingungen zu bekommen. Die walisischen Patienten verdienen ein besseres Gesundheitssystem.« Ihr Kollege Thomas Grother ergänzte gegenüber der Zeitung: »Wir fordern keine Gehaltserhöhung, wir fordern, dass unser Gehalt wieder auf das alte Niveau angehoben wird.«

In den Krankenhäusern von Cardiff mussten wegen des Streiks drei Viertel aller ambulanten Termine abgesagt oder verschoben werden. Auch rund 80 Prozent der für diese Woche geplanten Operationen wurden verschoben. Nur die dringendsten Behandlungen würden während des Streiks durchgeführt, teilten Vertreter des staatlichen Gesundheitsdienstes NHS mit.

Die walisische Labour-Gesundheitsministerin Eluned Morgan versuchte bei BBC Wales, Verständnis für den Streik zu zeigen, verteidigte aber gleichzeitig das niedrige Lohnangebot ihrer Regierung. Sie verstehe die Frustration der Assistenzärzte, aber es gebe kein Geld mehr: »Der einzige Ort, an dem wir mehr Geld bekommen können, ist, es von anderen Teilen des NHS zu nehmen, und ich bin mir nicht sicher, ob die Öffentlichkeit uns dafür danken würde«, sagte sie.

Nach Angaben der Gewerkschaft sind die Reallöhne der Assistenzärzte in Wales seit 2008 um 29,6 Prozent gesunken. Die walisische Regierung hatte noch im Sommer 2023 zugesagt, diesen Reallohnverlust auszugleichen. Die seit fast einem Jahr in England tobenden Arbeitskämpfe und Streiks der Ärzte griffen deshalb nicht auf Wales über. Doch dann bot die Labour-Regierung gerade einmal fünf Prozent Gehaltserhöhung an – das niedrigste Angebot für Ärzte im gesamten Vereinigten Königreich.

In Wales gibt es nach Angaben von Wales online rund 4.000 Assistenzärzte, die etwa 40 Prozent des medizinischen Personals des Landes ausmachen. Jeder Mediziner ist in den ersten zehn Jahren nach Abschluss seines Studiums ein Assistenzarzt. 900 von ihnen arbeiten im Großraum Cardiff im Süden des Landes.

Am Donnerstag werden die Kämpfe der Assistenzärzte auf Nordirland übergreifen. Auch die Pflegegewerkschaft RCN wird sich an dem Streik im staatlichen Gesundheitsdienst NHS beteiligen.