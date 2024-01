Alain Jocard/REUTERS Kontakt mit dem Pöbel nur zum Selfiemachen: Gabriel Attal (l.) und Amélie Oudéa-Castéra (r.) mit Schulkindern in Andrésy am Freitag

Als der neue französische Ministerpräsident Gabriel Attal in der vergangenen Woche seine Regierung vorstellte, ging ein Raunen durch die politische Szene des Landes, im Blätterwald rauschte es gewaltig. Warum machte der erst 34 Jahre alte Absolvent der Kaderschule École nationale d'administration eine Frau wie Rachida Dati, frühere Justizministerin unter dem rechten Präsidenten Nicolas Sarkozy, zur Kulturministerin? Warum wird ausgerechnet Catherine Vautrin, die vehemente Gegnerin von Abtreibung und der Ehe für alle, Chefin im Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Solidarität? Und was hat eine Amélie Oudéa-Castéra im neu geschaffenen »Superministerium« für Erziehung, Jugend, Sport und Olympische Spiele zu suchen, die ihre drei Kinder auf eine der elitärsten Privatschulen der Republik schickt, weil in den öffentlichen Schulen Lehrer fehlen? Die jüngste Regierung des Präsidenten Emmanuel Macron, der seit seinem ersten, im Frühjahr 2017 vor allem mit den Stimmen sozialdemokratischer Wähler errungenen Sieg weit nach rechts abgedriftet ist, symbolisiert die Wiedergeburt einer rechtsnationalen, christlich-katholischen Bürgerherrschaft.

Die ersten Kommentare in den Hauptstadtzeitungen Le Monde, Libération, Le Parisien oder Le Figaro verwiesen zu Recht auf den seit Jahren ständig gewachsenen Einfluss des nie völlig von der politischen Bildfläche verschwundenen, ehemaligen Staatschefs Sarkozy. Der kleine, in Schuhen mit erhöhten Absätzen auftretende Altpräsident ist der große Einflüsterer Macrons, der ihm bereits den rechten Ordnungspolitiker Gérald Darmanin ins Innenministerium geschickt hat und jetzt, wie die Medien nahezu unisono meldeten, vermutlich für zwei Drittel der gesamten Regierungstruppe verantwortlich sei.

Das mag stimmen, gab in den vergangenen Tagen auch das regierungskritische, meist bestens informierte Pariser Internetportal Mediapart zu. Allerdings deutete die Redaktion auch auf eine andere Spur hin, die den rechten Weg des aktuellen Präsidenten noch klarer erkennen lasse. Macron habe sich längst von seiner eigenen, 2017 lauthals verkündeten Doktrin verabschiedet, keine Minister in der Regierung zu dulden, gegen die ein – ob schwerwiegend oder nicht – Ermittlungsverfahren der Justiz läuft. Im Fokus standen in den vergangenen Monaten vor allem Darmanin und der Justizminister Éric Dupond-Moretti. Dazu passt auch Macrons Ratgeber Sarkozy selbst, der in mehreren Justizverfahren angeklagt ist und dem eine Gefängnisstrafe droht. Auch gegen Rachida Dati, deren Beziehungen zur Kulturszene der Hauptstadt die Medien bei »nahe Null« einordnen, wird im Rahmen ihres Engagements als Bürgermeisterin des schicken VII. Pariser Bezirks wegen Korruption ermittelt. Die Muslimin soll wohl für die kommenden Kommunalwahlen zur Konkurrentin der aktuellen sozialdemokratischen Pariser Bürgermeisterin aufgebaut werden.

Symbol der neuen rechtskatholischen und wirtschaftsliberalen Regierungspolitik ist vor allem Ouéda-Castéra. Während die Medien ihren Chef Attal als Macrons neuen »Regierungssprecher« im Ministerpräsidentenrock verspotten, sehen Linke wie Jean-Luc Mélenchon, Gründer der wichtigsten Oppositionspartei La France insoumise, in ihr die Inkarnation »christlich« geprägten Herrschaftsanspruchs. Die »Superministerin« wird seit Tagen dafür in die Mangel genommen, dass sie – ausgerechnet als nun für das öffentliche Schulsystem Verantwortliche – ihre drei Kinder in das streng katholische, private Elitekolleg »Stanislas« im VI. Pariser Arrondissement schickte. Das Kolleg – Devise: »Franzose ohne Furcht, Christ ohne Vorbehalt« – unterrichtet derzeit rund 3.600 Eleven, deren Eltern dem jährlich mit rund einer Million Euro Staatsgeld subventionierten Institut an die 3.000 Euro pro Anno überweisen müssen. Von Journalisten befragt, begründete die vermutlich vermögendste aller Kabinettsmitglieder ihre Entscheidung damit, dass ihren Kindern der an öffentlichen Schulen zum Alltag gehörende Unterrichtsausfall – anders gesagt: der von Macrons Privatisierungspolitik zu verantwortende gravierende Mangel an Lehrkräften – nicht zuzumuten sei.