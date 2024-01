Cristina Chiquinâ/REUTERS Der erfolgreiche Machtwechsel ist auch ihnen zu verdanken: Indigene Demonstranten am Sonntag in Guatemala-Stadt

Kurz sah es so aus, als würde es mit der offiziellen Regierungsübergabe an den Sozialdemokraten Bernardo Arévalo nichts mehr werden. Zehntausende hatten sich am Sonntag bereits in Guatemalas Hauptstadt versammelt, um die Machtübernahme zu feiern, als am Mittag die Information die Runde machte: Die rechte Kongressmehrheit verzögere die Wahl des Parlamentsvorstandes. Demonstranten machten sich daraufhin auf den Weg zum Kongressgebäude, um lautstark dagegen zu protestieren.

Als Kandidat für den Parlamentsvorstand war Samuel Pérez gehandelt worden, Fraktionsvorsitzender von Arévalos Partei Movimiento Semilla. Seine Gegenkandidatin war Sandra Jovel von der extrem rechten Partei Valor. Wie Abgeordnete von Semilla gegenüber jW erklärten, hatte Jovel versucht, Stimmen zu kaufen – eine in der guatemaltekischen Parteienpolitik gängige Praxis. Der Kampf des Movimento Semilla um die rechtmäßige Amtsübernahme war dadurch erschwert worden, dass die Partei durch rechte Kampagnen im Herbst ihren Rechtsstatus verloren hatte und ihre Abgeordneten daher nur als »Unabhängige« im Parlament vertreten sein dürfen. Noch am Sonntag scheiterte ein Eilantrag dagegen.

So wurde die Lage von Minute zu Minute angespannter. Der Bundestagsabgeordnete Frank Schwabe (SPD), Leiter einer Delegation deutscher Parlamentarier, äußerte sich in einer Videobotschaft am Sonntag auf X zu den Vorgängen: »Eigentlich sollten wir seit drei Stunden bereits bei den Feierlichkeiten zur Amtseinführung« sein. Wegen einer »korrupten Mafia«, die den demokratischen Übergang »nicht akzeptieren« wolle, sei die Lage »dramatisch«, so der Abgeordnete.

Demonstranten standen vor den Polizeiabsperrungen des Kongresses und umzingelten diesen regelrecht. An mindestens einer Straße kam es zu Auseinandersetzungen mit der Polizei, Demonstranten konnten dabei mehrere Polizeischilde und Schlagstöcke entwenden. Mehrere Kongressabgeordnete mussten sich vor empörten Bürgern in Sicherheit bringen. Erst gegen 20 Uhr entspannte sich die Lage, als der Kongress auf Druck der Semilla-Vertreter nach mehreren Unterbrechungen erneut zusammenkam. Gegen halb zehn dann die erlösende Nachricht: Der Wahlvorschlag mit Samuel Pérez als Parlamentsvorsitzendem hatte die nötige Mehrheit von 92 Stimmen erreicht. Jubel und »Sí se pude« (Ja, man konnte) Rufe erschallten. Die Abgeordneten von Semilla hätten »gut verhandelt«, erklärte Luis Soto vom Kollektiv Freiwillige für die Demokratie aus Quetzaltenango anschließend gegenüber jW. Ob auch Geld geflossen ist, konnte Soto nicht sagen, die Entscheidung sei aber »im Sinne des Volkes«.

Gegen Mitternacht konnte die offizielle Amtseinführung im Nationaltheater offiziell stattfinden. Neben zahlreichen internationalen Delegationen waren auch Vertreter indigener Autoritäten anwesend. Arévalo stellte in einer ersten Ansprache seine Vision von einem »sozial gerechteren Guatemala« dar. Seine Regierung werde konkret die öffentliche Gesundheit und Bildung verbessern, weiter sei der Kampf gegen die hohe Unterernährung und Umweltschutz von großer Bedeutung. Man wisse um die »historische Schuld« gegenüber den indigenen Völkern und werde Rassismus und Diskriminierung bekämpfen. Die ausufernden Verkehrsprobleme in der Metropolregion Guatemala-Stadt sollen durch den Bau einer Metro angegangen werden.

Unmittelbar nach der offiziellen Vereidigung besuchten der Präsident und seine Stellvertreterin Karin Herrera das Protestcamp vor der Staatsanwaltschaft. Dieses von indigenen Autoritäten seit Anfang Oktober betriebene Camp ist Ausdruck des Widerstandes gegen den versuchten Staatsstreich und hatte wesentlichen Anteil daran, dass Arévalo sein Amt antreten konnte. Erst gegen drei Uhr morgens konnte die »Amtseinführung mit dem Volk stattfinden«, die Ansprache vor der Öffentlichkeit. Trotz der späten Stunde lauschten Tausende den Reden von Bernardo Arévalo und Karin Herrera.