IMAGO/Steinach Studierende werden für weitere mindestens eineinhalb Jahre mit komplett unzureichenden Zuwendungen abgespeist

Der überfällige Nachschlag bei den Leistungen der Bundesausbildungsförderung (BAföG) wird auf unbestimmte Zeit verschoben. Eine am Donnerstag der Vorwoche durch Bundesbildungsministerin Bettina Stark-Watzinger (FDP) versendete Vorlage für ein 29. BAföG-Änderungsgesetz umfasst lediglich kleinere Eingriffe mit dem erklärten Ziel, den Kreis der Anspruchsberechtigten zu erweitern. Eine generelle Anhebung der Regelsätze ist nicht vorgesehen. Die Betroffenen werden damit für weitere mindestens eineinhalb Jahre mit komplett unzureichenden Zuwendungen abgespeist, absehbar sogar noch deutlich länger. Es sei ein »fatales Signal«, wenn das Ministerium das BAföG zum »Sparschwein« mache, beklagte der studentische Dachverband FZS in einer Medienmitteilung vom Freitag.

Ursprünglich sollten die Mittel fürs BAföG um 650 Millionen Euro oder rund 25 Prozent gekürzt werden. So sah es der Anfang Juli durch Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) präsentierte Bundeshaushaltsentwurf für 2024 vor. Die von Stark-Watzinger wiederholt angekündigte »große Strukturreform« wäre damit komplett ausgefallen. Im November bewilligte der Haushaltsausschuss des Bundestags dann doch 150 Millionen Euro zusätzlich, womit der Vorstandsvorsitzende des Deutschen Studentenwerks (DSW), Matthias Anbuhl, wenigstens einen »mittleren Wurf« für möglich hielt. Vor dem Hintergrund des folgenschweren Karlsruher Haushaltsurteils ist das Bundesbildungsministerium (BMBF) jedoch zur Erfüllung einer »globalen Minderausgabe« von 200 Millionen Euro genötigt. Ergo wird fast die Hälfte davon, nämlich 88 Millionen Euro, wieder von der BAföG-Zugabe abgeknapst, wovon nur noch 62 Millionen Euro übrig bleiben.

Die dringend nötigen Nachbesserungen bei den Geldleistungen werden vom durch zweifelhafte Finanzschiebereien verschuldeten Etatloch der Ampelregierung geschluckt. Freilich stellt das BMBF die Dinge anders dar. So greife der fragliche Referentenentwurf »wesentliche Punkte aus dem Koalitionsvertrag« auf und stelle »nachhaltige Verbesserungen« in Aussicht, die das Instrument »noch stärker an die Lebensrealitäten der Empfängerinnen und Empfänger anpasst«, heißt es in einer Stellungnahme des Ministeriums. Geplant sind etwa eine fünfprozentige Anhebung der Elternfreibeträge, höhere Zuschüsse zur Kranken- und Pflegeversicherung sowie eine Anpassung beim steuerfreien Zuverdienst an die ab 2025 geltende Minijobgrenze von 556 Euro. Außerdem soll es eine »Studienstarthilfe« von 1.000 Euro für sozial hilfsbedürftige junge Menschen bis 25 Jahren geben und ein »Flexibilitätssemester«, das die Förderhöchstdauer um ein halbes Jahr über die Regelstudienzeit ausdehnt. In Kraft treten sollen die Änderungen zum Wintersemester 2024/25. Mit einer weiteren Reform wäre danach frühestens 2025, wegen der dann stattfindenden Bundestagswahl, aber eher noch später zu rechnen.

So zu tun, als lösten die Pläne das im Koalitionsvertrag verankerte Versprechen eines »grundlegend reformierten BAföG« ein, erscheint ziemlich dreist. Für DSW-Chef Anbuhl läuft es vielmehr auf eine »blutleere Kleinnovelle« hinaus, während sich Andreas Keller von der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) über einen »Schlag ins Gesicht der Studierenden« empört. Nach der neuerlichen Etatkürzung sei zu befürchten gewesen, »dass die Aufstockung der Bedarfssätze hinter den Preis- und Kostensteigerungen zurückbleiben würde«, äußerte der GEW-Vize am Montag gegenüber junge Welt. »Dass die Erhöhung aber ganz ausfallen soll, ist eine bittere Pille für all diejenigen, die schon jetzt nicht wissen, wie sie über die Runden kommen.«

Im Jahr 2021 – also vor der Rekordinflation – galten knapp 40 Prozent der rund 2,9 Millionen Hochschüler in Deutschland als »armutsgefährdet«. Der letzte BAföG-Zuschlag vom Herbst 2022 mit einem Plus von 5,75 Prozent bei den Bedarfssätzen war schon am Tag der Einführung von der Teuerung aufgefressen. Der Grundbedarf liegt mittlerweile 100 Euro unter dem des Bürgergelds (452 Euro / 563 Euro) und seit Jahresbeginn auch unter dem Grundbedarf des Asylbewerberleistungsgesetzes (460 Euro). Selbst das Bundesverwaltungsgericht hält die Leistungen für verfassungswidrig und hat deshalb das Bundesverfassungsgericht zur Prüfung des Bemessungsverfahrens angerufen. »Wenn das Bundeskabinett einer Klatsche aus Karlsruhe zuvorkommen möchte, muss es die Bundesbildungsministerin zu einer gründlichen Überarbeitung des Entwurfs verdonnern«, betonte Keller von der GEW.