IMAGO/Xinhua Zusammenkunft in Kairo: Der chinesische Außenminister Wang Yi trifft den ägyptischen Außenminister Sameh Shoukry (14.1.2024)

China dringt auf eine neue internationale Friedenskonferenz für den Nahen Osten. Die Konferenz müsse »größer angelegt, verbindlicher und zielführender« sein als bisherige Versuche, den Nahostkonflikt beizulegen, forderte Außenminister Wang Yi am Montag in Kairo nach einem Gespräch mit seinem ägyptischen Amtskollegen Samih Schukri. Für die Umsetzung der Zweistaatenlösung gelte es, einen detaillierten Fahrplan zu entwickeln. Darüber hinaus müssten »unverzüglich« neue Friedensgespräche zwischen Israel und den Palästinensern aufgenommen werden. Mao Ning, Sprecherin des chinesischen Außenministeriums, fügte hinzu, der ausgearbeitete Fahrplan zum Frieden müsse auf jeden Fall »bindend« sein.

Die Volksrepublik ist schon seit längerer Zeit bestrebt, Verhandlungen im Nahostkonflikt neu in die Wege zu leiten. Bereits im Frühjahr hatte sie angeboten, Gespräche zwischen Israel und den Palästinensern zu moderieren; daraus wurde nichts. Mitte November traf eine Delegation islamischer Länder zu Sondierungen in Beijing ein. Ende November unternahm Wang den nächsten Versuch. Daran schließt der aktuelle Vorstoß an.

Im Nahen und Mittleren Osten zunehmend in die Bredouille geratend, suchen die westlichen Staaten aktuell den Wahlsieg der Demokratischen Fortschrittspartei (DPP) auf Taiwan zu nutzen, um Beijing in Ostasien unter Druck zu setzen. Nach Japan, den USA, Großbritannien und der EU gratulierte am Montag auch das Auswärtige Amt »den Gewählten« in Taipei: Die Wahlen hätten »erneut gezeigt«, »wie sehr die Wähler mit demokratischen Werten verbunden« seien, kommentierte das Baerbock-Ministerium in einem offenkundigen Versuch, die Differenzen zwischen Taipei und Beijing zu vertiefen. Die TPP, die im Kern auf eine Abspaltung von China zielt, hatte die Präsidentenwahl am Sonnabend gewonnen, dabei aber über 17 Prozentpunkte und beinahe ein Drittel ihrer Wähler eingebüßt. Deutschland unterhalte »in vielen Bereichen enge und gute Beziehungen mit Taiwan« und werde diese »weiter ausbauen«, teilte das Auswärtige Amt mit.