Martin Fejer/estost.net/IMAGO Nazigegner demonstrieren in Budapest gegen den revisionistischen Großaufmarsch ungarischer und anderer Neonazis am »Tag der Ehre« (11.2.2023)

In diesem Jahr ruft die Vereinigung der Verfolgten des Naziregimes – Bund der Antifaschistinnen und Antifaschisten, VVN – BdA, gemeinsam mit österreichischen und ungarischen Partnerorganisationen zum Protest gegen den Neonaziaufmarsch am 10. Februar in Budapest auf. Rechnen Sie mit vielen Faschisten, die in Ungarn an dem Tag dem Geschichtsrevisionismus huldigen wollen?

Der Zustrom aus Ungarn und dem internationalen Ausland wird ungebrochen sein. Erstmals rufen wir in diesem Jahr gemeinsam mit dem österreichischen KZ-Verband, den Sozialdemokratischen Freiheitskämpfern und dem ungarischen Widerstands- und Antifaschistenverband MEASZ zu Gegenprotesten zum sogenannten »Tag der Ehre« auf. Auch die antifaschistische Dachorganisation Internationale Föderation der Widerstandskämpfer, FIR, wird mit ihrem Exekutivausschuss diesmal dabei sein. Zusammen werden wir den Widerstand der ungarischen Antifaschistinnen und Antifaschisten gegen die Naziverherrlichung solidarisch unterstützen und das Gedenken für die Holocaustopfer dort wachhalten.

Was ist für den 10. Februar zu erwarten?

Wir werden gegen zwei Naziaufmärsche protestieren: Die Rechten mobilisieren mehrere tausend Neonazis zur Kundgebung vormittags, die sie in den vergangenen Jahren im Városmajor-Park abzuhalten versuchten. Während der Coronahochphase war das verboten. 2023 hielten sich etwa 1.000 Neofaschisten im Budapester Stadtwald auf. Größer angesetzt ist eine Art Wanderschaft nachmittags. Stundenlang marschieren Wandertrupps der völkischen Neonaziszene vom Budapester Burgkomplex ausgehend, teils in Militäruniformen gekleidet und mit faschistischen Abzeichen versehen, bis zu 60 Kilometer ins Umland – darunter auch vermeintlich unbedarfte ungarische Wanderfans.

Der Drang der Faschisten in Budapest, die Geschichte umzuschreiben, sei ungebrochen, heißt es in Ihrer Pressemitteilung. Was ist damit gemeint?

Der sogenannte »Tag der Ehre« soll umdeuten, was historisch passiert ist: Die damalige Rote Armee hatte am 13. Februar 1945 Budapest eingekesselt und die Stadt in einer erbitterten Schlacht von SS-Truppen, Wehrmachteinheiten und ungarischen Faschisten befreit. Die Neofaschisten wollen nun auch im 79. Jahr nach der Befreiung dieses historische Ereignis in ein vermeintlich glorreiches faschistisches Heldentum umschreiben. Gerade nach den faschistischen Wahlsiegen in ganz Europa geben sie sich völlig ungebrochen. Sie wollen herausarbeiten, dass die faschistische Ideologie aufgrund vermeintlicher Stärke angeblich überlegen sei. Sie kommen aus einer dem »Blood and Honour«-Spektrum vergleichbaren Szene, unter ihnen sind militante Neonazis, ungarische extrem rechte Parteigänger, deren völkische Ideologien mit jenen der deutschen NPD oder »Der Dritte Weg« vergleichbar anmuten, und beinharte Nationalisten, die auf AfD-Linie liegen. Aus Deutschland schlägt eine militante Szene aus Mecklenburg-Vorpommern oder Brandenburg auf.

Könnten ungarische Gerichte den Aufmarsch stoppen?

Die Kundgebung vormittags könnte eventuell gerichtlich eingeschränkt werden, zum Beispiel, dass sie fern der Stadtmitte stattfinden muss. Beim faschistischen Herumwandern ist davon nicht auszugehen.

Die deutsche Polizei hinderte Sie 2023 an der Ausreise nach Sofia in Bulgarien, als Sie dort gegen Neonazis protestieren wollten. Droht Antifaschisten, die nach Budapest wollen, Ähnliches?

Unser Verfahren gegen diesen Eingriff in die Versammlungsfreiheit läuft noch. Es wäre ein starkes Stück, wie 2023 erneut zu behaupten, dass ich das Ansehen der BRD im Ausland »erheblich schädigen« würde. Das zu begründen, sollte schwerfallen. Denn wir wollen die ungarische Regierung auffordern, den faschistischen Umtrieben ein Ende zu setzen. Bei unserer Gedenkkundgebung dort wird auch die 84jährige Holocaustüberlebende Katalin Sommer sprechen. Was die Repressionsbehörden in Deutschland planen, weiß man aber nicht. Je größer die Gruppe ist, um so schwieriger wird es, allgemein die Ausreise zu untersagen. Völlig gleichgültig, was die Polizei vorhat: Unser Anspruch ist, dort antifaschistisches Gedenken abzuhalten. Das werden wir auch umsetzen.