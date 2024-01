Handball-EM: Auftakt mit Karabatic in Düsseldorf

AP Photo/Martin Meissner Nikola Karabatic am Mittwoch in Düsseldorf

Düsseldorf. Frankreichs Handballer haben die EM in Deutschland mit einem lockeren Sieg eröffnet. Der Rekordweltmeister besiegte Nordmazedonien vor 53.000 Zuschauern in Düsseldorf mit 39:29 (17:13). Die Olympiasieger um Nikola Karabatic peilen bei der Europameisterschaft ihren vierten Gold-Triumph an. Linksaußen Hugo Descat war mit sieben Treffern der beste Schütze für den deutschen Vorrundengegner. Am Dienstag (20.30 Uhr, ARD) findet das Duell mit der Auswahl des Deutschen Handballbundes (DHB) statt. (sid/jW)