Hartz-IV-Sanktionen im parlamentarischen Verfahren

Kay Nietfeld/dpa Ulrich Schneider, Hauptgeschäftsführer Paritätischer Gesamtverband

Berlin. Grünen-Politiker Andreas Audretsch hat eine genaue Prüfung der geplanten Bürgergeld-Sanktionen im parlamentarischen Verfahren angekündigt. Das Bundesverfassungsgericht habe 2019 geurteilt, dass Kürzungen im Regelfall nur bis zu einer Höhe von 30 Prozent gerechtfertigt werden könnten, sagte der stellvertretende Bundestags-Fraktionsvorsitzende der Rheinischen Post (Mittwoch). »Diese Sanktionshöhe gibt es schon jetzt im Bürgergeld«. Darüber hinaus habe das Gericht entschieden, dass das Existenzminimum zu jeder Zeit gesichert sein müsse, sagte Audretsch. »Darauf prüfen wir den Vorschlag der Bundesregierung nun im parlamentarischen Verfahren genau.« Das Bundeskabinett hatte am Montag grünes Licht für die Verschärfungen gegeben. Jobcenter sollen Arbeitslosen das Bürgergeld für maximal zwei Monate komplett streichen können. Die Regierung beruft sich darauf, dass das Verfassungsgericht einen kompletten Leistungsentzug grundsätzlich für möglich erklärt hat, wenn ohne wichtigen Grund ein zumutbares Arbeitsangebot verweigert wird. Sollte das Gesetz beschlossen werden, könnten die Jobcenter in Widersptüchen ertrinken, meinte Ulrich Schneider vom Paritätischen Gesamtverband: »Ich kann die Jobcenter nur warnen, von der Möglichkeit, das Bürgergeld komplett zu streichen, viel Gebrauch zu machen«, wurde Schneider in der Stuttgarter Zeitung (Mittwoch) zitiert. »Es wird Widersprüche hageln.« Wer beim Bürgergeld auf null gekürzt werde, habe nichts zu verlieren. »Wo Arme mit Sanktionen belegt werden und sich allein kaum wehren können, werden die Sozialverbände bei der Formulierung des Widerspruchs helfen.« Die Fälle würden auch vor Gericht ausgefochten, »notfalls geht es bis vors Bundesverfassungsgericht«. (dpa/jW)