Bündnis für Verkehrswende mit Positionspapier

Cevin Dettlaff/dpa Busbahnhof in Stendal

Berlin. Gewerkschaften und Verbände haben die Bundesregierung in einem gemeinsamen Papier zu einer ökologischen und sozialen Verkehrswende aufgerufen. Notwendig seien die Stärkung der Schiene, des öffentlichen Verkehrs und des Fahrrads, heißt es in dem Positionspapier, das am Mittwoch von der Allianz pro Schiene, dem ADFC, dem Verein Zukunft Fahrrad, der Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (EVG) sowie der IG Metall vorgestellt wurde. »Unser Ziel ist eine Mobilitätsgarantie«, heißt es weiter. »Das bedeutet definierte Mindeststandards im ganzen Land und einen gesetzlichen Anspruch auf Mobilitätsdienstleistungen.« Unter anderem seien »deutlich erhöhte Regionalisierungsmittel und erheblich mehr Personal im öffentlichen Verkehr« notwendig. Die Forderungen der Verbände sind nicht neu. Verkehrsforscher sehen die Dinge ähnlich, zumal der Verkehrssektor in Deutschland seit Jahren die Klimaziele der Bundesregierung verfehlt. (dpa/jW)