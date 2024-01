Deutsche Großhändler im Stimmungstief

Kamil Janus/BGA/dpa BGA-Präsident Dirk Jandura

Berlin. Die Stimmung bei den deutschen Großhändlern ist laut Branchenverband BGA auf einen der schlechtesten Werte in den vergangenen 25 Jahren abgerutscht. »Während andere Volkswirtschaften sich bereits erholt haben, steckt Deutschland in einer konjunkturellen Sackgasse fest«, sagte BGA-Präsident Dirk Jandura am Mittwoch. Seit dem Jahreswechsel 2021/22 trübt sich das Geschäftsklima auf dem BGA-Index ein, und Jandura prognostiziert anhaltende Umsatzrückgänge. 2023 dürften die Erlöse preisbereinigt um 4,25 Prozent gesunken sein. »Das Ergebnis ist somit deutlich negativer als vor einem Jahr angenommen.« 55 Prozent der befragten Unternehmen äußerten sich in der Verbandsumfrage unzufrieden mit dem Standort Deutschland. Beklagt wurde vor allem zu viel Bürokratie. (Reuters/jW)