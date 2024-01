Nächste Entlassungswelle bei Amazon

Evan Agostini/Invision/AP Amazon-Boss Jeff Bezos

Seattle. Amazon will bei Prime Video und den Amazon MGM Studios Hunderte Mitarbeiter entlassen. Der Internetkonzern bestätigte am Mittwoch entsprechende Medienberichte, ohne genaue Zahlen zu nennen. Die betroffenen Mitarbeiter in den USA würden am Mittwoch informiert, die in den meisten anderen Regionen bis zum Ende der Woche, hieß es. »Wir haben Möglichkeiten identifiziert, um Investitionen in bestimmten Bereichen zu reduzieren oder einzustellen, während wir unsere Investitionen erhöhen und uns auf Inhalte und Produktinitiativen konzentrieren, die die größte Wirkung erzielen.« (Reuters/jW))