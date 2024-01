Eilantrag abgewiesen: Drei-Tage-Streik der GDL läuft

AP Photo/Michael Probst Alle Räder stehen still: Gleise am Frankfurter Hauptbahnhof

Frankfurt am Main. Der Drei-Tage-Streik der Lokführer der Deutschen Bahn wird nicht von einem Gerichtsurteil verhindert. Das Hessische Landesarbeitsgericht wies am Dienstag in zweiter Instanz eine Klage der Bahn gegen den Streik ab. Seit Dienstag abend wird der Güterverkehr bestreikt, ab Mittwoch früh soll der Personenverkehr der DB und weiterer Bahnunternehmen lahmgelegt werden – bis Freitag, 18 Uhr. Ende Dezember hatten 97 Prozent der GDL-Mitglieder für unbefristete Streiks zur Durchsetzung einer Verkürzung der Wochenarbeitszeit für Schichtarbeiter bei vollem Lohnausgleich gestimmt. (Reuters/jW)