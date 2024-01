Katastrophenbilanz des Versicherers Munich Re

Boris Roessler/dpa Neunjähriger vor Schuttbergen am Stadtrand von Antakya

München. Erdbeben, Wirbelstürme, Überschwemmungen und sonstige Naturkatastrophen hätten 2023 weltweit Schäden von 250 Milliarden Dollar verursacht und 74.000 Menschenleben gefordert, erklärte der Versicherer Munich Re am Dienstag bei der Vorstellung seines jährlichen »Naturkatastrophenreports«. Die Zahl der Todesopfer sei die höchste seit 2010, sagte Ernst Rauch, Geowissenschaftler des Dax-Konzerns. Das Erdbeben in der Türkei mit 58.000 Toten sei mit volkswirtschaftlichen Schäden von 50 Milliarden Dollar auch die finanziell größte Naturkatastrophe des vergangenen Jahres gewesen. Versichert sei nur ein kleiner Anteil von 5,5 Milliarden Dollar gewesen. Die 250 Milliarden Dollar (228 Mrd. Euro) volkswirtschaftlicher Gesamtschäden entsprechen demnach dem Schnitt der vergangenen fünf Jahre. Anders als in vielen anderen Jahren gab es laut Munich Re in den Industrieländern keine immensen Schäden durch »Großereignisse« wie Hurrikan Ian, der 2022 den US-Bundesstaat Florida traf und fast die Hälfte der weltweiten Schäden in diesem Jahr verursachte, so Rauch. Die Schäden waren »sehr stark von sogenannten Schwergewitterereignissen getrieben«, ergänzte der Wissenschaftler. Man sehe bei diesem Ereignistyp »so etwas wie einen Trend, der wahrscheinlich mit dem Klimawandel zusammenhängt«, sagte Rauch. (dpa/jW)