Lufthansa kurz vor Einstieg bei ITA (Alitalia)

Massimo Insabato/Mondadori Portfolio via ZUMA/dpa Airbus von Ita Airways auf der Startbahn des Flughafens Leonardo da Vinci in Rom

Brüssel. Die europäische Wettbewerbsaufsicht will bis 29. Januar über die Freigabe des Einstiegs der Lufthansa bei der italienischen ITA Airways entscheiden. Die Lufthansa habe gegenüber der EU-Kommission Auflagen zur Absicherung des Wettbewerbs im Luftverkehr angeboten, welche die Brüsseler Behörde jetzt überprüfe, erklärte die Kommission am Dienstag. Die erste Frist für die Prüfung der Fusion aus kartellrechtlicher Sicht läuft am 15. Januar ab. (Reuters/jW)