Luc Gnago/REUTERS Entschiedener Gegner ausländischer Einmischung, aber auch des militärischen Vorgehens im Norden Malis: SADI-Chef Oumar Mariko (Bamako, 31.3.2012)

Die malische Regierung will die linksgerichtete Partei »Afrikanische Solidarität für Demokratie und Unabhängigkeit« (SADI) auflösen. Am Montag fand dazu in der Hauptstadt Bamako ein erster Gerichtstermin statt. Anlass für das Verbotsverfahren ist laut dem Parteivorsitzenden Oumar Mariko Kritik am Krieg im Norden des Landes. »Wir sind die einzigen, die sagen, dass die Militärjunta die volle Verantwortung für die Sabotage des Friedensabkommens zwischen Bamako und den bewaffneten Gruppen trägt«, sagte Mariko am Montag der französischen Tageszeitung L'Humanité.

Mariko befindet sich im Exil und kann an den Anhörungen nicht teilnehmen. 2022 war er ins Ausland geflohen, nachdem er der malischen Armee und ihren Verbündeten von der russischen »Gruppe Wagner« Kriegsverbrechen vorgeworfen hatte. Aus dem gleichen Grund ist vergangenes Jahr auch die UN-Truppe Minusma des Landes verwiesen worden. Mariko sagte gegenüber L’Humanité, dass die Regierung unter Oberst Assimi Goïta eine »kriegerische und repressive Flucht nach vorn« angetreten habe. Der Konflikt werde angeheizt, um den zugesagten Übergang zur Demokratie zu hintertreiben und an der Macht zu bleiben. Im Juni war bereits die Linkspartei PSDA verboten worden.

Auch die algerische Regierung war zwischenzeitlich in Bamako in Ungnade gefallen, weil sie zur Rettung des von ihr 2015 vermittelten Friedensvertrags zwischen Bamako und den bewaffneten Gruppen mit Vertretern derselben gesprochen hatte. Der algerische Botschafter, der wegen des Streits abberufen worden war, ist aber laut der Infoseite Malijet am Freitag nach Bamako zurückgekehrt. Marokko hatte den Zwist auszunutzen versucht und Mali, Niger und Burkina Faso, die im Herbst eine Sahel-Allianz gegründet hatten, einen eigenen Hochseehafen in Aussicht gestellt – in der von Marokko widerrechtlich besetzten Westsahara. Ein Eingehen darauf würde bedeuten, dass insbesondere Bamako von seiner traditionellen Haltung abrückt, für die Selbstbestimmung der Westsahara einzutreten.