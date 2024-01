IMAGO/Kessler-Sportfotografie Es prickelt: Juri Knorr hatte schon beim Einlaufen Gänsehaut (10.1.2024)

Auftaktmatches sind wichtig für den weiteren Turnierverlauf. Das schien sich vor der Partie der deutschen Handballnationalmannschaft gegen die Eidgenossen am Mittwoch besonders Torhüter Andreas Wolff hinter die Ohren geschrieben zu haben – ihm gelangen bereits in den ersten zehn Minuten fünf Paraden. Eine Initialzündung: Bis zur 20. Minute sicherten sich die Deutschen eine komfortable 10:4-Führung. Die Schweizer zeigten sich beeindruckt und fanden nur langsam ins Spiel. Es war in erster Linie auf die etwas laxe Chancenverwertung der Gastgeber und die ebenfalls starke Leistung des Schweizer Schlussmannes Nikola Portner (SC Magdeburg) zurückzuführen, dass es nur mit einem 13:8 in die Halbzeitpause ging.

In der zweiten Hälfte gelang der deutschen Mannschaft eine weitere Steigerung. Beim Stand von 16:10 erzielte das DHB-Team sieben Treffer in Folge. Angesichts des 23:10 nach 53 Minuten bahnte sich für die Schweizer ein Debakel an. Keeper Wolff hatte ihnen den Zahn gezogen und mit 14 Paraden sagenhafte 61 Prozent aller Würfe gehalten. Trainer Alfreð Gíslason gönnte ihm mit der Auswechslung nach 50 Minuten Sonderapplaus. Wolff wurde verdientermaßen als »Man of the Match« ausgezeichnet. Am Ende besiegte das deutsche Team die Schweiz mit 27:14. Erfolgreichster Werfer auf deutscher Seite war Spielmacher Juri Knorr mit sechs Toren, Julian Köster und U21-Weltmeister Justus Fischer steuerten jeweils drei Treffer bei. »Ich bin sehr erleichtert, wie das heute gelaufen ist. Es war auch für mich ein sehr schönes Erlebnis«, resümierte Coach Gíslason nach dem Abpfiff.

53.586 Zuschauer wohnten dem Spiel im Düsseldorfer Fußballstadion bei, in dem sonst die Fortuna kickt oder große Konzerte stattfinden – ein neuer Weltrekord für Handballspiele. Die deutschen Spieler sahen sich von dieser Unterstützung beflügelt. »Die Kulisse war gigantisch. Ich hatte schon beim Einlaufen Gänsehaut«, so Juri Knorr.

Ein großer Teil der Fans hatte zuvor schon die Auftaktbegegnung Frankreich gegen Nordmazedonien gesehen. Die Franzosen dominierten nach Startschwierigkeiten noch deutlich und gewannen nach einer 17:14-Halbzeitführung schließlich mit 39:29. Am Sonntag trifft Deutschland auf Nordmazedonien und könnte sich mit einem weiteren Doppelpunktgewinn schon das Weiterkommen sichern.