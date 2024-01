jW

In Zeiten wie diesen, in denen Repressionen gegen Fußballfans verstärkt und Polizeigesetze, wie zuletzt in Berlin, verschärft werden, ist es wohltuend, wenn es zumindest noch kleine Horte der Rechtsstaatlichkeit gibt. Die Ampel hatte sich im Koalitionsvertrag selbst auferlegt, die »Datei Gewalttäter Sport« zu reformieren. Geschehen ist nach über zwei Jahren allerdings weiterhin nichts. Fananwälte und Fanorganisationen fordern seit langem eine Reform. Jeder Fan weiß, wie schnell man schon aufgrund einer einfachen Personenkontrolle in dieser Datei landen kann. Eine Straftat ist nicht notwendig, erst recht keine rechtskräftige Verurteilung. Raus aus der Datei kommt man dafür um so schwerer, was unter Umständen ernsthafte Konsequenzen zeitigen kann. Ein Eintrag kann dazu führen, dass man selbst bei einer Privatreise nicht ausreisen darf, verstärkt Meldeauflagen erhält oder sonstigen Schikanen der Polizei unterliegt.

Eine Forderung, nicht nur von mir, ist die Informationspflicht der veranlassenden Behörde an den betroffenen Fan. Die gab es bisher nicht. Allerdings setzte mich jetzt ein Mandant darüber in Kenntnis, dass er von einer Direktion der Bundespolizei ein Schreiben erhalten hat, mit dem er über seine Eintragung in die »Datei Gewalttäter Sport« informiert wird. Guck an, denkt sich der Fananwalt. Rechtsstaatlichkeit, ich kann dich schon am Horizont erkennen. Auch wenn eine Rechtsmittelbelehrung noch wünschenswert wäre, frage ich mich, warum nicht alle Polizeibehörden die betroffenen Fans über die jeweilige Eintragung informieren. Denn anscheinend geht es ja. Noch besser wäre es, wenn die Ampel die Datei endlich auf rechtsstaatliche Füße stellt. Wenn sie das nicht will oder kann, sollte sie die Datei besser ganz abschaffen.

»Sport frei!« vom Fananwalt.