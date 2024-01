Tom Weller/dpa Die jüngeren Hände gehören mit großer Wahrscheinlichkeit einer Frau

Zum Jahresbeginn sind weitere Teile der Pflegereform in Kraft getreten. Dennoch bleibt für viele die finanzielle Belastung im Zusammenhang mit privater häuslicher Pflege eine Herausforderung. Der sogenannte Gender-Care-Gap verstärkt diese Problematik. Und während um die Jahrtausendwende nur knapp über zwei Millionen Menschen in Deutschland pflegebedürftig waren, sind es nach Angaben des Statistischen Bundesamtes aktuell bereits 4,96 Millionen. Davon werden mehr als 60 Prozent von ihren Angehörigen versorgt – in den allermeisten Fällen von weiblich gelesenen Personen. Laut einer »Statista«-Erhebung aus dem Jahr 2020 mehrheitlich von Frauen über 50 Jahren, wobei rund 30 Prozent der Pflegenden bereits verrentet sind.

Das Pflegegeld für die häusliche Pflege ist zum 1. Januar um fünf Prozent erhöht worden. Somit haben ab diesem Jahr Angehörige, Freunde oder ehrenamtliche Personen, die Pflegebedürftige zu Hause versorgen, einen Anspruch auf bis zu 45 Euro mehr Pflegegeld im Monat. Diese finanzielle Unterstützung richtet sich dabei je nach Pflegegrad. Für die Pflegegrade zwei bis fünf kann das Pflegegeld auch in Kombination mit ambulanten Pflegesachleistungen in Anspruch genommen werden. Diese Leistungen, bei denen Versicherte die Hilfe eines ambulanten Dienstes in Anspruch nehmen können, wurden ebenfalls zu Beginn des Jahres um fünf Prozent angehoben. Neu ist, dass berufstätige Angehörige für ihren geleisteten Aufwand zusätzliches Pflegeunterstützungsgeld als Lohnersatzzahlung für zehn Arbeitstage jährlich beziehen dürfen. Zuvor war dies lediglich einmalig möglich.

Für die Deutsche Stiftung Patientenschutz sind die Anhebungen bei den finanziellen Unterstützungen jedoch nicht ausreichend. Sie kritisiert, dass in der häuslichen Pflege allein im vergangenen Jahr zusätzliche Kosten von 350 Euro entstanden, und fordert dementsprechend eine Erhöhung aller Leistungsbeträge. Nur so kämen die Gelder nicht ausschließlich dem Inflationsausgleich und steigenden Energiekosten zugute, sondern der dafür vorgesehenen Pflegeleistung. Insbesondere mit der stetig alternden Gesellschaft und der damit ansteigenden Anzahl an Pflege­bedürftig­keit werden in den nächsten Jahren noch deutlich mehr Menschen mit diesen finanziellen Herausforderungen konfrontiert sein. Auch von der Interessenvertretung »Wir pflegen!« wurde der Entwurf im vergangenen Jahr als »Feigenblattreförmchen« kritisiert. Auf der Webseite wird daran erinnert, dass Pflegeverantwortung nach wie vor zu »finanzieller und sozialer Armut« vor allem von Frauen führe: »Gehaltsverlust, soziale Isolation, Rentenverlust bis hin zu Altersarmut sind häufig die schwerwiegenden Folgen.« Das Fraunhofer-Institut identifiziert zudem niedrigere Einkommen und kürzere Erwerbszeiten als Hauptfaktoren für den »Gender-Care-Gap«.

Das Institut für Arbeit und Technik geht davon aus, dass rund 2,5 Millionen Erwerbstätige neben ihrer Arbeit Angehörige pflegen. Während Männer häufiger während einer Pflegephase arbeitslos seien, würden lange Pflegezeiten gerade bei Frauen oft mit geringer Erwerbsbeteiligung einhergehen, also einer Reduktion der Arbeitszeit oder einer geringfügigen Beschäftigung. Es bleibt abzuwarten, inwiefern die im Rahmen der Pflegereform angekündigten weiteren Erhöhungen umgesetzt und spürbare Auswirkungen auf die finanzielle Unterstützung für die meist weiblichen Pflegenden haben werden.