ZUMA Wire/IMAGO Die Autorin Julie Otsuka beim Internationalen Festival »LETTERATURE« in Rom (3.7.2023)

Julie Otsuka ist eine Ausnahmeschriftstellerin, die sich für jeden ihrer bislang drei Romane viel Zeit gelassen hat. Jeweils circa zehn Jahre liegen zwischen den Veröffentlichungen, doch die Geduld ihrer Leser wird stets belohnt. Ihre Werke sind wahre belletristische Schätze, so auch ihr jüngster Roman »Solange wir schwimmen«.

In ihrem seit August 2023 auf deutsch vorliegenden Titel brilliert die US-Amerikanerin japanischer Abstammung erneut durch geschliffene, klare Sätze und einen Blick für das Wesentliche der menschlichen Natur. Zu der sprachlichen Raffinesse trägt auch bei, dass Otsuka in dem Roman wieder eine besondere Erzählweise anwendet, mit der sie bereits in »Wovon wir träumten« begeisterte: Als Erzähler fungiert keine einzelne Person, sondern ein Kollektiv, was stark an den Chor in der antiken griechischen Tragödie erinnert.

In »Solange wir schwimmen« begegnen wir einem ganz speziellen »Wir«, nämlich den Besuchern eines unterirdischen öffentlichen Schwimmbads einer nicht näher bezeichneten nordamerikanischen Stadt. Unterschiede in Status, Herkunft, sexueller Orientierung oder Hautfarbe sind im Wasser herzlich egal. Alle sind willkommen, die sich an die ungeschriebenen Gesetze der Schwimmer halten und die anderen in Ruhe lassen. Das Schwimmbad ist ein zentraler Punkt im Leben dieser verschworenen Gemeinschaft. Die Familie »oben«, der Job, die Kolleginnen oder der Chef geraten beim Aquajogging oder Brustschwimmen in Vergessenheit. Was hier zählt, ist allein der Rhythmus der Arm- und Beinschläge, mit denen sie durch das Wasser gleiten. Genau dieses Ebenmaß an Aktivitäten tut vor allem Alice gut, die schon einige Jahre dorthin geht. Auch wenn sie außerhalb des Beckens zunehmend durch Demenz beeinträchtigt wird, so ist sie im Wasser ganz die Alte. Um so schlimmer wiegt es für sie und die übrigen Schwimmer, als plötzlich ein Riss im Becken auftaucht. Allerlei Spekulationen über die Gründe werden laut, zumal weitere Risse dazukommen. Am Ende bedeutet dies die Schließung des Untergrundpools – vor allem für Alice ist das eine enorme Zäsur in ihrem Leben.

Toby Melville/REUTERS Herkunft, sexuelle Orientierung oder Hautfarbe spielen im Schwimmbad keine Rolle

Das spiegelt sich im Aufbau des Romans, der nun, etwa bei der Hälfte angelangt, vom kollektiven »Wir« zum singulären »Du« in der Erzählperspektive wechselt. Bei diesem »Du« handelt es sich um Alices Tochter, die ihre Mutter, so gut es geht, unterstützt, obwohl sich beide nie nahestanden. In diesem Part des Romans hat Otsuka das eigene Erleben mit ihrer dementen Mutter verarbeitet und begründet den Wechsel zum ungewohnten »Du« als Erzählerperspektive damit, dass es ihr so möglich gewesen sei, von ihren Erfahrungen zu sprechen, ohne dass es zu persönlich geworden wäre. Aus der Sicht der Tochter erfahren wir von den Sorgen und Nöten eines Lebens, bei dem das Hirn gefühlt ebenfalls »Risse« bekommt, die die demente Person von ihrem früheren Leben, ihrem Umfeld und am Ende ihrem Selbst abkoppeln. Während die Tochter versucht, ihr Verhältnis zur Mutter neu zu definieren, lässt sie uns in Rückblicken an deren früherem Leben teilhaben, das – ebenso wie bei den Figuren in Otsukas anderen Romanen – von traumatisierenden Erfahrungen als »Japanese American« in einem Internierungslager während des Zweiten Weltkriegs geprägt ist.

Dabei versteht es die Autorin auf brillante Weise, Tragik und Komik, Distanz und Nähe miteinander zu verbinden, so dass der literarische Abschied von der dementen Alice eine herzerwärmende Leichtigkeit vermittelt, wie man sie von anderen Romanen zum Thema Demenz bislang so nicht kennt. Ein zusätzliches literarisches Kunststück, das den knapp 160 Seiten fassenden Roman erst richtig »rund« macht, ist eine weitere Erzählperspektive: Der Chor des Pflegepersonals im Heim »Belavista«, wo Alice schließlich untergebracht ist, berichtet sehr geschäftsmäßig und mit entwaffnender Ehrlichkeit vom Alltag in der Einrichtung, der allein an Effizienz und Profitmaximierung orientiert ist.

Julie Otsuka schuf so erneut ein Meisterwerk, das mit sprachlicher Prägnanz und großer Sensibilität aufwartet und in knappen Federstrichen nuancierte Charaktere kreiert, die selbst die kleinsten Nebenfiguren auszeichnen. Scheinbar schwerelos vermag sie es, ihre Leser mit einem ebenso subtilen wie tröstlichem Humor zu überraschen, aber zugleich schwierige Themen wie Demenz und erlebte Traumata respektvoll und angemessen zu behandeln. Eine berührende Lektüre also, die lange nachhallt.