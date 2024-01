Der Burda-Vorstandsvorsitzende Martin Weiss verlässt das Unternehmen. Das teilte der Medienkonzern Hubert Burda Media am Mittwoch in München mit. Weiss hatte das Amt erst vor zwei Jahren angetreten. In der Mitteilung hieß es: »Martin Weiss wird Burda verlassen, da sein Ausblick auf die Richtung und die Schritte der Weiterentwicklung des Konzerns mit dem des Verwaltungsrates nicht mehr deckungsgleich ist.« Seine Führungsaufgaben werden demzufolge von dem bestehenden vierköpfigen Vorstandsgremium übernommen. Die Gesamtleitung des Konzerns liege unverändert im Verwaltungsrat der Hubert Burda Media SE. Weiss wird das Unternehmen noch im Januar verlassen. (dpa/jW)