Der Dirigent Gabriel Feltz wird neuer Generalmusikdirektor des Theaters Kiel. Das teilte die Stadt am Mittwoch mit. Feltz, zur Zeit noch bei den Dortmunder Philharmonikern tätig, folgt auf Benjamin Reiners. Feltz werde in der Spielzeit 2024/25 an beiden Häusern tätig sein, erklärte die Stadt Kiel. Der 53jährige ist seit mehr als 20 Jahren Generalmusikdirektor. (dpa/jW)