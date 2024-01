Mit Simone Young wird in diesem Jahr erstmals eine Dirigentin bei den Bayreuther Festspielen Richard Wagners Tetralogie »Der Ring des Nibelungen« dirigieren. Das teilte die Festspielleitung am Donnerstag mit. Philippe Jordan habe wegen anderer Verpflichtungen die Dirigate des Bayreuther »Rings« absagen müssen. Die Australierin Young dirigiert an den führenden Opernhäusern weltweit. Die Inszenierung der vier Opern des »Ring«-Zyklus geht in das dritte Jahr, Regie führte Valentin Schwarz, dessen Inszenierung auf wenig Begeisterung stieß. (dpa/jW)