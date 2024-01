gemeinfrei Platz des Pferdes: Reiterstatue des Duc d’Orléans in Algier

Gegen den Rat aller seriösen Historikerinnen und Historiker beschließt der Bundestag, dass der »Holodomor« ein Genozid sei – so sieht Geschichtspolitik aus. Geschichtspolitik kann aber noch ganz anders aussehen, schreibt die am französischen Centre national de la recherche scientifique forschende Soziologin Sarah Gensburger in ihrem Buch »Qui pose les questions mémorielles?« (Wer stellt die Fragen des Gedenkens?). Auf der unteren Ebene, bei den vielen kleinen Gedenkveranstaltungen, Ausstellungen, Denkmalerrichtungen, Lehrveranstaltungen, trete der Staat fast »unsichtbar« auf.

Gensburger belegt ihre These dank ihrer intimen Kenntnis der neben dem Kultusministerium in Frankreich für das Gedenken zuständigen Behörde, der 1999 gegründeten DPMA (Gedenk-, Kulturerbe- und Archivverwaltung), und behauptet, ähnliche Strukturen ließen sich in allen Staaten auf dem gleichen Stand der neoliberalen Entwicklung finden, also nicht in Polen, aber sehr wohl in Deutschland.

Auch in Frankreich gab und gibt es die mit imperialer Geste verkündete Geschichtspolitik. Etwa das von Jacques Chirac eingebrachte Gesetz Nr. 158 vom 23. Februar 2005, in dem es heißt, die Nation danke allen, die an der französischen Kolonialpolitik mitgewirkt haben, insbesondere den Harkis, also den (muslimischen) Gehilfen der Armee in Algerien und anderswo. Das Gesetz, das den Kolonialismus feiert, stellt die Harkis unter Schutz, schüttet Renten aus und regt Forschungs- und Gedenkprogramme an. So weit, so durchsichtig. Doch wenn solche Gesetze und Erlasse umgesetzt werden, fallen die Ergebnisse oft mehr als überraschend aus. Gensburger demonstriert das am Fall von Guy Môquet, der am 22. Oktober 1941 von den Deutschen als Geisel hingerichtet wurde.

Kalt erwischt

Gleich nach seinem Amtsantritt befahl Nicolas Sarkozy, von nun an sei am 22. Oktober Môquet und allen jugendlichen Résistancekämpfern zu gedenken. Das musste die Linke kalt erwischen. Denn zuvor sah es meist so aus, als wollte das Establishment nicht an Peinlichkeiten wie das Vichy-Regime erinnert werden. Immerhin hatte Valéry Giscard d’Estaing den 8. Mai als Gedenktag abgeschafft (er wurde prompt von François Mitterrand wiedereingeführt). Und nun das Gedenken an ein Mitglied der kommunistischen Jugend, an eine kommunistische Ikone! Doch das Ende vom Lied fiel lau und ziemlich ironisch aus, wie Gensburger, damals Hospitantin bei der DPMA, berichtet.

Die DPMA organisierte wie vom Präsidenten befohlen eine Gedenkveranstaltung für Môquet, gestaltet von dem Poetry-Slammer DGIZ. Und derselbe DGIZ trat nur drei Tage vor dem Staatsspektakel mit exakt demselben Programm beim Fest der kommunistischen Zeitung L’Humanité auf. Das ist nur eines von vielen Beispielen dafür, dass das vom Staat organisierte Gedenken nicht nur »vieldeutig« ist, sondern meist aus »Allgemeinplätzen« besteht. »Ein solcher Allgemeinplatz erlaubt eine Neubegründung staatlicher Autorität in einem neoliberalen Kontext. Dabei ersetzt eine von menschenrechtlicher Rhetorik gestützte Politik des Staatsapparats das Aufdrängen einer bestimmten Geschichtserzählung.« Außerdem legitimiere sich der Staat als mächtiger Moderator unterschiedlicher Interessen.

Hier ließe sich allerdings fragen, ob es nicht denkbar wäre, dass die großen geschichtlichen Verkündigungen oben mit völlig banalen Veranstaltungen unten koexistieren. Oben wie unten bemüht sich der neoliberale Staat nach der Abschaffung der Wehrpflicht und in Zeiten der Globalisierung, die Bürgerinnen und Bürger an sich zu binden. Faustformel ist: Je weniger Zeitzeugen es gibt, um so mehr Gedenkveranstaltungen werden angesetzt.

Kehrseite dieses »Memory Boom« sind die Abräumungen von Denkmälern und Umbenennungen von Straßen, eine weltweite Tendenz, der Gensburger in einem zusammen mit Jenny Wüstenberg herausgegebenen Band nachgeht. Die Herausgeberinnen unterscheiden fünf Kategorien von »Dé-commémoration« (gemeint ist die Aufhebung von Gedenken, gewissermaßen das »Ab-Denken«).

Die klassische Situation dafür ist der Regimewechsel. Nachdem die Franzosen 1830 Algerien erobert hatten, befahlen sie, alle »Odonyme«, also Namen von Straßen und Plätzen zu französisieren. 1962, nach der Befreiung von den Besatzern, ging es dann wieder in die andere Richtung; Rück- und Neubenennungen waren die Folge. Malika Rahal berichtet, dass im Begeisterungstaumel der Reiterstatue des Duc d’Orléans in Algier 1962 eine algerische Fahne umgehängt wurde. Die Franzosen hatten 150 Statuen nach Frankreich schaffen lassen, darunter diese. Jahrelang konnten sich die Familie Orléans und die Algerien-Franzosen nicht darüber einigen, wo sie aufgestellt werden soll. Sie fand erst in den 1970er Jahren einen würdigen Platz in einem Kreisel in Neuilly. Den Ort, wo sie einst stand, heute »Platz der Märtyrer«, nannten die alten Einwohner von Algier noch lange »Platz des Pferdes«.

Da geht noch was

Die Kategorien »Gesellschaftliche Veränderung« und (politischer) »Wandel« sind nicht scharf voneinander zu scheiden. Gemeint sind etwa die Umgestaltung von deutschen Krieger- zu Marienstelen in Westpolen, der karnevaleske Sturz des Denkmals für den Konquistador Pedro de Valdivia, 2019 in Concepción (Chile), oder das Abräumen von 5.500 Lenin-Statuen in der Ukraine. Die Russen konterkarieren ihre Lenins derweil mit Statuen von Peter dem Großen oder Wladimir I.

Interessant ist die Kategorie des Um-Gedenkens als »Nebelkerze«. Nachdem sich die Stadt Vichy – mit dem Hinweis, neue Namen verwirrten die Kurgäste – jahrzehntelang geweigert hatte, an ihre Geschichte zu erinnern, heißt seit 2018 ein Platz nach Michel Crespin, mit noch nicht einem halben Jahr der jüngste Einwohner von Vichy, der in Auschwitz umkam. So wird aus der Täter- eine Opferstadt.

Eine letzte Kategorie behalten Gensburger und Wüstenberg der politischen »Herausforderung« vor, die alle kritischen Fragen an die Geschichte besitzen. In einem brillanten Beitrag zum Trafalgar Square in London schreibt Stuart Burch: »Statuen umwerfen und Plätze umbenennen ist weder neu noch genügt es. Wer das darniederliegende politische System Großbritanniens revolutionieren wollte, könnte zu anderen Mitteln greifen.« Er denkt unter anderem an die Auflösung des House of Lords. Nicht nur für Großbritannien fiele einem da noch mehr ein.