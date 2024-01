Yonhap News/IMAGO Das große Zocken hat begonnen: Elektronische Anzeigetafel einer Kryptowährungsbörse in Seoul am Donnerstag

Meilenstein, Ritterschlag, ein wegweisender Schritt zur Kurswende. Beobachter des Kryptomarktes sparten am Donnerstag nicht mit Superlativen, als sich eine Falschmeldung vom Vortag doch als richtig herausstellte: Die US-Wertpapieraufsicht SEC hat den Weg für börsengehandelte Bitcoin-Fonds (ETF) frei gemacht. Schon seit dem vergangenen Oktober hatten Anleger darauf gewettet, dass die SEC in den USA börsennotierte Fonds zulassen wird, die direkt in Bitcoin investieren. Die Bedeutung der ETF-Zulassung kann an dem Bitcoin-Kurs der vergangenen Monate abgelesen werden, der seitdem um rund 60 Prozent zulegte.

Konkret genehmigte die US-Behörde elf Anträge, darunter von Blackrock, Ark Investments und 21 Shares, Fidelity, sowie von Invesco und Van Eck. Bisher hatte die Aufsicht Bitcoin-ETFs stets wegen Bedenken abgelehnt, sie seien anfällig für Marktmanipulationen. Der SEC-Vorsitzende Gary Gensler von den Demokraten gilt zwar als scharfer Kryptogegner, diesmal schloss er sich aber den beiden republikanischen SEC-Kommissaren an und stimmte für die Genehmigung.

Auch als Reaktion auf die Finanzkrise wurde das virtuelle Zahlungsmittel Bitcoin Jahr 2009 von Privatleuten eingeführt und sollte eine Alternative zum herkömmlichen Geldsystem darstellen. »Bitcoins und mittlerweile weitere viele neu geschaffene Kryptowährungen sind noch unabhängig von Regierungen und Zentralbanken«, schrieb die Verbraucherzentrale im November. Statt dessen werden sie dezentral von Computern anhand einer kryptographischen Formel generiert. Dabei sollen Verschlüsselungstechniken das Kopieren oder Fälschen dieser Internetwährung unmöglich machen.

Die Gesamtsumme des elektronischen Geldes ist bei Bitcoin auf 21 Millionen Einheiten begrenzt, um einer Inflation vorzubeugen. Allerdings führt die Begrenzung dazu, dass nicht nur die Menschen Bitcoins nutzen, die in der neuen Währung ein »reines Zahlungsmittel« sehen, sondern auch Spekulanten, die sich über die digitale Währung Kursgewinne erhoffen, warnt die Verbraucherzentrale.

Mit der SEC-Entscheidung steigt die traditionelle Finanzwirtschaft nun in den Bitcoin-Markt ein, was die Nachfrage und den Kurs voraussichtlich weiter erhöhen wird. Bisher warnte die Verbraucherzentrale angesichts starker Kursschwankungen bis hin zum Totalverlust und fehlender Sicherungssysteme davor, Geld in Bitcoins anzulegen. Über ETFs haben Anleger jetzt Zugang zur weltweit größten Kryptowährung, ohne dabei auch alle Risiken tragen zu müssen, die mit einem direkten Kauf von Bitcoin verknüpft sind. Das sei »enorm positiv für die Institutionalisierung von Bitcoin als Anlageklasse«, freute sich etwa Andrew Bond, Geschäftsführer und leitender Fintech-Analyst bei Rosenblatt Securities. Ähnlich sah das Rajeev Bamra, zuständig für Digital Finance bei der Ratingagentur Moody’s: »Die Zulassung hat das Potential, für eine breitere Anlegerschicht Bitcoin-Investitionen zu vereinfachen und abzusichern, was die Dynamik der Kryptowährungsinvestitionen verändern könnte.« Wahrscheinlicher ist das Resümee von Zeit online am Donnerstag: »Kryptofans feiern, dass die US-Börsenaufsicht Bitcoin-Fonds zulässt. Doch als Teil des allgemeinen Finanzsystems werden diese Spekulationsobjekte zum Risiko für alle.«