Ken Cedeno/REUTERS Opfer von Rufmord: Die mittlerweile zurückgetretene Harvard-Rektorin Claudine Gay bei einer Anhörung (Washington, 5.12.2023)

Die Kampagne der Republikanischen Partei gegen »antijüdische Aktivitäten« an der Harvard-Universität geht nach dem erzwungenen Rücktritt von deren Präsidentin Claudine Gay mit frischem Schwung weiter. Am Dienstag schickte die Vorsitzende des Bildungsausschusses im Abgeordnetenhaus, Virginia Foxx, eine neun Seiten lange Forderungsliste an Gays Interimsnachfolger Alan Garber. Es ist derselbe Ausschuss, vor dem am 5. Dezember Gay und die Präsidentinnen zweier anderer »Eliteuniversitäten« einem fünfstündigen Verhör unterzogen wurden.

Verlangt wird jetzt die Herausgabe 1.) aller Berichte und Akten über »antisemitische Zwischenfälle« seit dem 1. Januar 2021, 2.) aller Dokumente über den Umgang der Universitätsverwaltung mit solchen Zwischenfällen, 3.) aller Unterlagen über die Behandlung von Diskriminierung, Mobbing und Verletzung der freien Meinungsäußerung seit dem 1. Januar 2018, 4.) aller Sitzungsprotokolle der zwei höchsten Gremien der Universität seit Anfang 2021. Die Vorsitzende des Bildungsausschusses will auch genau wissen, welche Summe an privaten Zuwendungen aus dem Ausland Harvard seit Anfang 2021 erhalten hat, und verlangt eine Liste aller ausländischen Spenden von mehr als 50.000 US-Dollar. Die Universität soll außerdem Auskunft geben, wie sich die Zahl der eingeschriebenen jüdischen Studenten seit 2003 verändert hat. Die gesetzte Frist für die Lieferung aller geforderten Unterlagen läuft am Nachmittag des 23. Januar ab. Die Ausschüsse des US-Kongresses haben sehr weitgehende Rechte, solche Forderungen zu stellen und sich bei Nichtbefolgung an die Strafjustiz zu wenden.

Zensur und Repression

Zur Anhörung am 5. Dezember hatte der Bildungsausschuss neben Claudine Gay auch die Rektorinnen der University of Pennsylvania (»Penn«) und des Massachusetts Institute of Technology (MIT), Elizabeth Magill und Sally Kornbluth, vorgeladen. Warum gerade diese Frauen ausgewählt worden waren, obwohl es seit Beginn des israelischen Krieges im Gazastreifen Berichte über »antisemitische Zwischenfälle« an fast allen Universitäten der USA gab und gibt, lässt sich nicht nachvollziehen.

Ihre Gegner behaupten, Gay, Magill und Kornbluth hätten die Frage, ob Aufrufe zum Völkermord an den Juden gegen die Regeln an ihren Universitäten verstießen, ausweichend mit »Das kommt auf den Kontext an« beantwortet. In Wirklichkeit hatte die als Hauptanklägerin auftretende republikanische Abgeordnete Elise Stefanik, eine extreme Trump-Anhängerin, erklärt, dass die Parole »From the river to the sea …« und sogar schon das Wort »Intifada« Aufrufe zum Genozid seien. Danach verlangte sie von den drei Unipräsidentinnen, sie sollten mit Ja oder Nein auf die Frage antworten, ob solche Äußerungen ihrer Ansicht nach vom Recht auf Meinungsfreiheit gedeckt seien. Darauf folgten seitens der Befragten die Hinweise auf den Kontext.

Unter dem Druck der Angriffe traten Magill am 10. Dezember und Gay am 2. Januar zurück. Nur Kornbluth, die selbst jüdisch ist, ist noch im Amt. Die Allianz Jüdischer Absolventen des MIT hat sich vorläufig dafür entschieden, nicht ihren Rücktritt zu fordern, sondern ihr Zugeständnisse wie etwa härtere Disziplinarmaßnahmen gegen Kritiker der israelischen Kriegführung abzuverlangen. Kornbluth hatte gegen Beteiligte an Protesten nur eine »teilweise« Suspendierung vom Unterricht verhängt, da ausländische Studierende bei einer vollständigen Suspendierung ihre Aufenthaltsgenehmigung in den USA verlieren würden. Ihre Gegner werfen der Präsidentin außerdem vor, dass sie in einer Ankündigung von Maßnahmen neben »antisemitischen Zwischenfällen« auch »Islamophobie« auf dem Campus erwähnt habe. So etwas gebe es dort nicht, hielt ihr Matthew Handel entgegen, Absolvent des MIT und heute Generaldirektor eines Biotechunternehmens.

Entzug der Mittel

Finanzielle und politische Abhängigkeiten spielen bei den Kampagnen der Republikaner und der Pro-Israel-Lobby gegen die Leiterinnen und Leiter zahlreicher Universitäten eine entscheidende Rolle. Der Rücktritt der Penn-Präsidentin Magill am 10. Dezember erfolgte zwei Tage nachdem Ross Stevens, Generaldirektor einer bedeutenden New Yorker Firma für Investitionsberatung und finanzielle Dienstleistungen, eine frühere Spende von Firmenaktien im Wert von 100 Millionen Dollar zurückgefordert hatte – falls es keinen Wechsel der Führung und bei den »Werten« der Universität gebe. Eine Vertragsklausel berechtige ihn dazu, argumentierte zumindest das Anwaltsbüro des Unternehmens.

Gleichzeitig sprach sich auch der Beirat der Wharton School, einer in die Penn-Universität integrierten, äußerst renommierten und »selektiven« Wirtschaftsschule, für Magills Rücktritt aus. Vertreten sind in diesem Gremium mindestens ein Milliardär und mehrere amtierende oder ehemalige Generaldirektoren großer international tätiger Unternehmen wie Johnson and Johnson und Blackstone. Schließlich schaltete sich auch Joshua David Shapiro ein, der Gouverneur des Staates Pennsylvania.

Schon Mitte November hatte der Vorsitzende der Zionistischen Weltorganisation (WZO), der in Tel Aviv lebende Jaakow Hagoel, jüdische Spender und Leiter jüdischer Gemeinden außerhalb Israels mit einem offenen Brief aufgerufen, sofort ihre gesamte Unterstützung aller akademischen Institutionen einzustellen, »die den Hass gegen Juden fördern«. »In diesem Krieg« – dem Israels im Gazastreifen – gehe es um »die Schlacht zwischen Gut und Böse, zwischen Licht und Dunkelheit, zwischen der Liebe zum Leben und der Verherrlichung des Todes, zwischen religiösem Extremismus und Toleranz, zwischen Barbarei und Zivilisation«.