Frank Sorge/IMAGO »So schlimm ist es ja gar nicht« (im JKB sind noch 30 Prozent der Betten belegt, Symbolfoto)

Zübeyde Kalkan zählt am Donnerstag im Verdi-»Streiklokal« die Katheter auf, an denen ihre Patienten hängen. An normalen Arbeitstagen versorgt die junge Pflegerin »auf der neurologischen Frühreha« im Jüdischen Krankenhaus Berlin (JKB) acht bis neun Patienten. Unter anderem soll sie ihnen das Essen wieder beibringen, »therapeutische Anleitung«, jeweils 20 bis 30 Minuten am Tag. Unmöglich, auch ohne Pausen und mit Überstunden. Füttern unter Stress ist keine gute Option: »Alle auf der Station haben eine Schluckstörung«, erklärt Kalkan. Der alltägliche Horror lässt sie »manchmal heulend aus dem Dienst« gehen oder »nachts wachliegen«.

Seit Montag ist Kalkan mit Kolleginnen vom JKE im unbefristeten Streik. Ein Tarifvertrag Entlastung (TVE) nach Vorbild der Charité soll erzwungen werden. Es geht um die verbindliche Besetzung der Schichten, erklärt Arzthelferin Alexandra Schüler, die »bei mir im Herzkatheter« sagt, wenn sie über ihre Station spricht. Wer eine unterbesetzte Schicht übersteht, soll entschädigt werden, mit Geld oder bezahltem Urlaub. Es gebe jetzt schon um die 200 Überlastungsanzeigen im Monat, sagt Schüler. Genügend Kollegen seien für das Stellen solcher Anzeigen viel zu fertig, während es von oben ständig heiße: »So schlimm ist es ja gar nicht.« (Augenrollen.)

Im JKB-Haupthaus werden seit 1914 Patienten behandelt, aktuell gibt es knapp 400 Betten und gut 800 Mitarbeiter. Etwas mehr als die Hälfte soll vom TVE erfasst werden, auch Berufsgruppen, die im Modellvertrag der Charité außen vor sind. Als Melanie Stampe vor sieben Jahren im »Service« des JKB anfing, musste sie 15 Betten sauberhalten, und das war genug. Inzwischen sind es oft »60 bis 70 Betten, und dazu nebenbei Coronabetten säubern!« Jeden Monat gebe es zwei Kündigungen. »Pro Station«, ruft einer im Streiklokal rüber, und Zübeyde Kalkan erinnert sich, dass auf der Frühreha gerade wieder zwei Kolleginnen gegangen sind, eine an die Charité, die andere hat den Beruf aufgeben.

Ein Drittel der Betten am JKB ist noch belegt, wobei die Auslastung vor dem Streik selten 80 Prozent erreichte, auch wegen des Personalmangels. Vier der zwölf Stationen sind geschlossen, weil die Streikbereitschaft so hoch ist, dass kein Notdienst mehr geleistet werden kann. Weitere sollen folgen, bis der TVE durchgesetzt ist.

Unterstützt wird der Streik durch die Organisation »Hände weg vom Wedding« und Patientinnen wie Livia Wisnewski, die im November nach einem Verkehrsunfall im JKB lag und nicht aufstehen durfte. Keiner hatte Zeit, ihr bei der Hygiene zu helfen. Die Schmerzmittel kamen nicht rechtzeitig. Sie schleppte sich allein auf die Toilette, stürzte. »Als da endlich einer gekommen ist, hab ich mich sehr geschämt«, dermaßen hilflos habe sie »auch viel geweint im Bett«.

Das JKB ist als Stiftung organisiert, die Finanzierung läuft maßgeblich über das Land Berlin. Das hat gerade 60 Millionen Euro in einen Neubau für zusätzliche 200 Betten investiert. Noch mal soviel kam von der JKB-Stiftung. Während Beschäftigte auf dem Zahnfleisch gingen und Patienten verzweifelten. »Es heißt ja: Gesundheit vor Profit«, sagt Kalkan: »Bei uns ist es andersrum.« Noch. Mit Tränen der Wut sollten solche Arbeiterinnen im Kampf um den TVE den Unterschied machen. Nächster Verhandlungstermin ist der 22. Januar. Vier Tage zuvor machen die Streikenden eine Kundgebung am Abgeordnetenhaus, Beginn 8.30 Uhr.