dts/IMAGO Nachdenklich: Tobias Bank beim Bundesparteitag in Augsburg (17.11.2023)

Nur ein paar Wochen nach dem Linke-Parteitag in Augsburg, den die Parteiführung als Abschluss der innerparteilichen Auseinandersetzungen verstanden wissen wollte, ist Bundesgeschäftsführer Tobias Bank zurückgetreten – und zwar mit offener Kritik an der inhaltlichen Ausrichtung der Partei. Die verliert damit ein paar Monate vor Wahlterminen, die für die Zukunft der Partei entscheidend sein dürften, den zentralen Wahlkampfverantwortlichen. Bank legte am Mittwoch sein Amt mit Wirkung zum 1. Februar nieder. Die ­kommissarische Bundesgeschäftsführung übernehmen laut einer Mitteilung vom Mittwoch nachmittag die beiden stellvertretenden Parteivorsitzenden Katina Schubert und Ates Gürpinar.

In einem Schreiben an die Mitglieder legt Bank Wert auf die Feststellung, dass er »keiner innerparteilichen Strömung angehört«. Er habe als Kandidat für das Amt mit einem »pragmatischen Angebot« eine Mehrheit der Delegierten überzeugen können, aber schnell feststellen müssen, dass das nicht reiche, »insbesondere wenn die große Mehrheit der Mitglieder des Parteivorstandes einen nicht gewollt hat«. Er wolle nun nicht mehr »Feigenblatt eines vermeintlichen innerparteilichen Meinungspluralismus sein«.

Untaugliche Hebel

Der aktuelle Kurs der Partei besteht laut Bank darin, »fast alles auf Bewegungen außerhalb von Parlamenten sowie auf städtische Milieus zu konzentrieren und Wahlergebnisse scheinbar nicht mehr als Maßstab für politischen Erfolg zu sehen«. Damit landet Bank haarscharf neben den Tatsachen: Selbstverständlich ist der Kurs des Parteivorstandes absolut parlamentsfixiert, nur eben mit einem Fokus auf andere – aus Sicht von Bank eben untaugliche – Hebel der Akkumulation von Mandaten.

Der Rücktritt zum jetzigen Zeitpunkt kam überraschend, ist aber nicht unerklärlich. Persönlich konnte man Bank den Anspruch abnehmen, innerparteilich integrierend wirken zu wollen. Aber darin lag letztlich auch die Unhaltbarkeit seiner Position begründet: Die Mehrheit im Parteivorstand wollte den Wagenknecht-Flügel nicht integrieren, sondern loswerden. Als Bundesgeschäftsführer vertrat Bank die Entscheidungen des Vorstandes nach außen, auch wenn er sie, wie er nun in seiner Erklärung öffentlich gemacht hat, für »fragwürdig« hielt. Er dürfte sich von Monat zu Monat mehr gefragt haben, ob er die Verantwortung für die anstehenden Wahlkämpfe auf sich nehmen kann, wenn er den ganzen politischen Ansatz für falsch hält. Die Frage hat er nun mit Nein beantwortet – wohl auch in dem Wissen, dass auch er in Haftung genommen werden würde, wenn die Europawahl mit einem Debakel endet. Seit Monaten schon wurde die Parole gestreut, er sei mit dem Amt »überfordert«.

Bank war im Juni 2022 beim Bundesparteitag in Erfurt überraschend zum Bundesgeschäftsführer gewählt worden. Als Favorit und Kandidat der Parteiführung galt der »bewegungslinke« Exgeschäftsführer des Studierendenverbandes SDS, Janis Ehling, der, anders als Bank, bereits im Parteivorstand saß (und weiter sitzt). Allerdings wurde Bank in Erfurt von den Delegierten, die grundsätzlich gegen die Kandidaten der Parteispitze stimmten, und einem beachtlichen Teil des alten, inzwischen zerfallenen »Reformer«-Lagers unterstützt. Das reichte für eine knappe Mehrheit. Als Bundesgeschäftsführer hätte Bank zu einer Doppelspitze aus Sören Pellmann und Heidi Reichinnek – die gegen Janine Wissler und Martin Schirdewan ins Rennen gegangen waren – gepasst; in der derzeitigen Parteiführung war er, wie sich nun auf drastische Weise zeigt, ein Fremdkörper.

Alles aus einer Hand

Mit dem Abgang von Bank ist im Karl-Liebknecht-Haus eine politische Monokultur eingekehrt, die die immer noch vorhandene Pluralität an der Basis nicht annähernd abbildet. Schubert und Gürpinar stehen genau für das Bündnis zweier Apparatfraktionen – der harten Regierungslinken und der sogenannten Bewegungslinken –, das sich in der Ära Kipping-Riexinger herausgebildet hat. Es beherrscht seit Jahren den Parteivorstand, und sein politischer Ausdruck ist eine strategische und tagespolitische Aufstellung der Partei, die zur Konsequenz hat, dass sie in ihren ursprünglichen Wählermilieus keinerlei mobilisierende Kraft mehr entfaltet.