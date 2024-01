Aaron Favila/AP/dpa Außenministerin Baerbock (links) fliegt eine Drohne von einem philippinischen Schiff (Manila, 11.1.2024)

Außenministerin Annalena Baerbock hat sich am Donnerstag (Ortszeit) in der philippinischen Hauptstadt Manila mit ihren Amtskollegen Enrique Manalo und dem Präsidenten Ferdinand Marcos jr. getroffen. »Die Vorfälle der letzten Monate, bei denen die chinesische Küstenwache mit Lasern und Wasserwerfern gegen philippinische Versorgungsschiffe vorging und es sogar zu Kollisionen kam, bereiten uns auch Tausende Kilometer entfernt in Europa Sorge«, sagte die Ministerin. »Solche riskanten Manöver verletzten Rechte und wirtschaftliche Entfaltungsmöglichkeiten der Philippinen und anderer Anrainer«, erklärte Baerbock.

Die »grüne« Chefdiplomatin betonte in Manila, »wie sehr Südostasien vor wirtschaftlicher Dynamik strotzt, welche strategische Bedeutung diese Region hat«. Die Region liege »im Epizentrum des globalen Wachstums – und ringt gleichzeitig mit dem immer rauheren politischen Wind, der der regelbasierten internationalen Ordnung im Südchinesischen Meer entgegenweht«. Die Regeln gerieten unter Druck, wenn »ein zunehmend offensiver auftretendes China Anspruch auf umfangreiche Seegebiete teils bis vor die Küsten der anderen Anrainer stellt«, kritisierte sie. Beijing reagierte prompt und erklärte, dass Länder, die nicht zu der Region gehörten, kein Recht hätten, sich in die Angelegenheiten Chinas und relevanter Staaten im Südchinesischen Meer einzumischen.

Baerbock ließ es nicht bei Worten bewenden und kündigte mehr Kooperation beim Küstenschutz an. Schon jetzt unterstütze Deutschland die Philippinen im Rahmen einer sogenannten Ertüchtigungsinitiative im Pazifik. »Ich freue mich sehr, dass wir diese Zusammenarbeit im Küstenbereich in Zukunft weiter ausbauen.« Dabei gehe es auch um Training und regionale Zusammenarbeit. »Das stärkt die maritime Sicherheit und stärkt die regelbasierte internationale Ordnung«, behauptete Baerbock.

Streit zwischen Beijing und Manila entzündete sich vergangenen Dezember an einer philippinischen Versorgungsmission für einen Militärposten am Second-Thomas-Riff, das zu den Spratly-Inseln gehört. In dem Riff befindet sich ein von den Philippinen auf Grund gesetztes Kriegsschiff. Nun dient es Manila dazu, territoriale Ansprüche zu erheben – eine Methode, die man sonst China vorwirft.