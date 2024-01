Natacha Pisarenko/

Die vom argentinischen Präsidenten Javier Milei angekündigte »Schocktherapie« läuft ganz im Sinne des IWF. Bei Bekanntgabe eines 47-Milliarden-US-Dollar-Kreditpakets für Argentinien lobte die Organisation am Donnerstag »beachtliche Anstrengungen« der rechten Regierung für die »makroökonomische Stabilität«. Neben Massenentlassungen im öffentlichen Dienst und der Privatisierung öffentlicher Unternehmen will Milei die Axt an Miet- und Arbeitsrechte legen. Vor dem Kongress in Buenos Aires (Foto) wurde am Mittwoch (Ortszeit) gegen die Pläne protestiert. (AFP/jW)